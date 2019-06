PSG : Buffon lâche Paris, il veut jouer dans un grand club

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Avec une proposition de contrat entre les mains, Gianluigi Buffon n’avait plus qu’à signer pour continuer son aventure au Paris Saint-Germain.

Il a refusé. Pourquoi ? Tout simplement parce que le PSG lui proposait bien une saison supplémentaire dans sa formation, mais en tant que doublure du titulaire du poste, afin de clarifier définitivement cette hiérarchie floue qui n’a pas marché cette saison. Le portier italien de 41 ans quitte donc Paris un an après son arrivée, et déjà, des destinations comme le championnat chinois ou américain ont été évoquées. Il n’en sera rien.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’ancien de la Juventus est intangible sur ce point : il compte bien continuer sa carrière en Europe, dans un club qui dispute la Ligue des Champions, et joue même si possible pour la gagner ! Une bien belle ambition pour Buffon, qui rêvait d’enfin soulever ce trophée avec le maillot du PSG, après tant d’années d’échec dans cet objectif à la Juventus. Reste désormais à se trouver un point de chute avec ces caractéristiques. La Roma a tenté sa chance sans succès, et des clubs espagnols comme Valence voire l’Atlético Madrid sont sondés en ce sens. La preuve en tout cas que le vétéran italien a toujours la niaque, et compte bien tout faire pour réaliser son rêve, même si cette saison a montré qu’il était tout de même sur la pente descendante.