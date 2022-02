PSG : Benzema et Mbappé se chauffent avant le match

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Compères en équipe de France, Karim Benzema et Kylian Mbappé se sont retrouvés sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir, pour le grand choc entre le PSG et le Real Madrid.

Les deux compères se sont copieusement chambrés avant le coup d’envoi de la rencontre, dans des propos rapportés par RMC, l’un des diffuseurs de la rencontre. L’attaquant parisien a chambré le madrilène au sujet de sa supposée absence sur blessure, qui a perduré quand même jusqu’à quelques dizaines de minutes avant le coup d’envoi, quand KB9 a finalement été annoncé comme titulaire.

🗣 "Menteur, fumier va!"



😅 L'échange sympa Benzema-Mbappé avec les sous-titres et avec un vocabulaire qu'on reconnaît bien. pic.twitter.com/0PiuGiBgcu — RMC Sport (@RMCsport) February 15, 2022

Après un court échange, les deux hommes se sont séparés pour mieux se préparer à entrer sur la pelouse et c’est à ce moment que Mbappé a lâché un « On est là frère, on est bien. Menteur, fumier va » à son compatriote, histoire de faire comprendre que le coup du joueur blessé n’avait pas fonctionné. Le tout dit avec un grand sourire, histoire de faire comprendre que cela ne se faisait sans aucune rancune, et démontre que la complicité est assez forte entre les deux hommes. De son côté, Karim Benzema n’a pas trop tiqué, s’amusant à rappeler que Mbappé « était un fou » avec ce petit chambrage sur sa blessure, qui n’avait pas grand chose de diplomatique puisque KB9 a manqué les derniers matchs du Real Madrid tout de même.