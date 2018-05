Foot : Ben Arfa a trouvé un étonnant CDD de 2 mois

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain n'ayant pas prolongé son contrat, Hatem Ben Arfa va pouvoir se trouver un nouveau club, en Ligue 1 ou ailleurs, pour la saison prochaine. Mais, absent des terrains depuis 14 mois, le joueur formé à l'OL ne va pas rester inactif durant les deux prochains mois. Car tel l'étudiant moyen, Hatem Ben Arfa a cherché et trouvé un petit boulot pour l'été, histoire de gagner quelques euros...et cela même si son salaire au PSG, 500.000 euros par mois, l'a probablement éloigné du besoin pour longtemps.

Plus sérieusement, ce lundi, France-Football a annoncé qu'Hatem Ben Arfa allait tenir une chronique hebdomadaire dans ses colonnes et cela jusqu'à la fin de la Coupe du Monde en Russie. « Lui, l'habitué forcé des gradins ces derniers mois aura carte blanche au sein de sa séquence "Tribune libre" pour parler de ses coups de coeur et pour, également, pousser ses coups de gueule, sur les Bleus, évidemment, mais aussi sur toutes les autres sélections. Sa mission : expliquer ce que l'on ne voit/sait pas forcément », précise le média footballistique, qui a également recruté Yaya Touré durant le Mondial 2018 pour une mission similaire.