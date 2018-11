PSG : Al-Khelaifi va perdre son chouchou, il a trahi Paris !

Dans : PSG, Mercato.

Toutes les rumeurs vont désormais dans le même sens, Adrien Rabiot, pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, ne prolongera pas. Un coup dur pour Nasser Al-Khelaifi qui avait fait de Rabiot un de ses chouchous.

Le dossier Adrien Rabiot a agité les coulisses du PSG depuis des mois, mais cette fois l'affaire semble entendue. Car plusieurs sources affirment que le milieu de terrain de Paris ne cache plus que sa décision a été prise et qu'il jouera la saison prochaine sous un autre maillot, probablement celui du FC Barcelone. Site spécialisé sur Paris, Canal-Supporters affirme ainsi que le clan Rabiot ne masque plus son choix et que la décision de rejoindre l'ogre catalan aurait été prise il y a plusieurs semaines. Autrement dit, les hésitations de ces derniers temps ne seraient qu'un leurre pour ne pas dire la vérité en face au Paris Saint-Germain.

« Le milieu de terrain de 23 ans ne cache plus en privé sa volonté : quitter le PSG au terme de son contrat en juin prochain. Un choix qui semble arrêté d’après les éléments qui fuitent parmi les proches du joueur (...) il semblerait même que le clan Rabiot se soit mis d’accord avec les Azulgrana pour les rejoindre “gratuitement” et ce depuis longtemps… », écrit CS, qui est persuadé que malgré les efforts financiers faits par le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot a bel et bien trahi ses dirigeants. Cela annonce quelques remous dans les coulisses.