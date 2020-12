PSG-Basaksehir : Les Turcs ne veulent pas jouer mercredi !

Dans : PSG.

L’UEFA, qui a fait le forcing pour faire disputer malgré tout la rencontre entre le PSG et Basaksehir, a fini par se résoudre à annoncer que le match était annulé.

Les joueurs turcs ont en effet fermement refusé à plusieurs reprises de reprendre les débats, alors même que l’instance européenne insistait et que les joueurs parisiens étaient eux partants pour reprendre. Cela n’a jamais eu lieu et l’UEFA a annoncé que la rencontre se déroulerait finalement ce mercredi à 19h00. Mais selon La Chaine L’Equipe, qui a sondé des membres du club turc à la sortie du Parc des Princes, l’idée n’est pas du tout de disputer cette rencontre ce mercredi, ni de la reprendre ou de la rejouer. Résultat, la problématique risque bien d’être la même entre l’UEFA et le club d’Istanbul ce mercredi.