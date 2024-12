PSG ‍: Barcola sanctionné, Riolo applaudit Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Comme souvent, Luis Enrique a surpris beaucoup de monde avec sa composition pour le match du PSG face à l’OL en titularisant par exemple Désiré Doué dans le couloir gauche à la place de Bradley Barcola.

Auteur d’une belle entrée en Ligue des Champions contre le RB Salzbourg, Désiré Doué a été récompensé par Luis Enrique avec une titularisation contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir. Plus surprenant, c’est Bradley Barcola qui a fait les frais du choix de l’entraîneur espagnol puisque l’ancien milieu offensif du Stade Rennais a débuté dans le couloir gauche en lieu et place de l’international français. Le choix de Luis Enrique pouvait surprendre mais il s’est rapidement avéré gagnant puisque Désiré Doué a brillé avec une passe décisive et un penalty obtenu. Souvent critique à l’égard de l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Daniel Riolo a cette fois applaudi des deux mains Luis Enrique pour sa décision de sanctionner Bradley Barcola, nettement moins inspiré depuis plusieurs matchs.

« Doué a déçu depuis le début de la saison et je crois que cette fois, il sera homme du match. Le PSG a profité des espaces, les Lyonnais m’ont semble usés au fur et à mesure que le match avançait mais incontestablement, le début de match du PSG, c’est ce qu’on ne voit pas assez régulièrement. Beaucoup de pressing, beaucoup de mouvement, c’est ce que veut Luis Enrique, que les joueurs soient partout et qu’il y ait des vagues » a souligné sur RMC Daniel Riolo, ravi de ce que le PSG a proposé contre l’Olympique Lyonnais pendant une partie du match, avant de s’attarder davantage sur les individualités.

Barcola sur le banc, un choix validé par Riolo

« On a vu ça et ça a fonctionné en sortant des pieds de Doué, qui ressemblait à Panpan qui remplaçait Bambi (Barcola). Depuis le début de match à Marseille, on était déçus. Là, c’était frais, c’était hyper agréable à regarder. Barcola n’était pas bon. Les autres ont tous payé des performances moins bonnes : Dembélé, Vitinha… Tous les joueurs ont payé. Barcola n’avait pas encore payé, c’était normal qu’il passe à la caisse » estime le journaliste de RMC, qui n’a jamais été un grand fan de Bradley Barcola et qui estime que l’ex-attaquant de l’OL méritait de faire un petit tour sur le banc lui aussi. Reste maintenant à voir quels seront les choix de Luis Enrique pour le déplacement à Monaco mercredi.