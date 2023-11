PSG ‍: Barcola est renvoyé en réserve par Riolo

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Entré en seconde période contre Newcastle, Bradley Barcola s'est démené, mais l'ancien Lyonnais a aussi raté quelques énormes occasions. Alors Daniel Riolo s'est permis de le fracasser.

A la 62e minute du match PSG-Newcastle, Luis Enrique a décidé de lancer Bradley Barcola à la place d'un Randal Kolo Muani plutôt transparent une fois de plus. Mais si l'apport de l'international Espoirs français a été évident, son manque de réalisme a fait bondir les supporters parisiens. Et pas qu'eux. Le joueur arrivé cet été de l'Olympique Lyonnais a vendangé deux ou trois énormes occasions, dont une à l'ultime seconde qui aurait pu donner la victoire au PSG, et forcément, cela lui vaut quelques énormes critiques au lendemain du nul concédé par les champions de France en Ligue des champions. Jamais le dernier pour fracasser un footballeur, Daniel Riolo s'est attaqué au cas Bradley Barcola et il a été sans pitié avec le joueur de 21 ans.

Barcola, un agneau en Ligue des champions

🎙 @DanielRiolo sur l'entrée de Bradley Barcola :



🗣 "C'est un petit agneau, il ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme ! On parle de la Ligue des Champions, lui il a le niveau Youth League !" pic.twitter.com/bVVRSEJ4qW — After Foot RMC (@AfterRMC) November 28, 2023

Evoquant la copie rendue par l'ancien lyonnais, le journaliste de l'After Foot estime qu'il n'a actuellement pas sa place au Paris Saint-Germain en mode Ligue des champions. En langage Riolo c'est forcément plus piquant et incisif. « Moi Barcola il ne m’a pas fait mal au coeur, je suis en train de me contenir, mais à un moment ce qu’il fait ce n’est pas possible. On est en Ligue des champions, qu’il aille joueur en Youth League. Le responsable de tout cela, c’est Luis Enrique, car il pense que Barcola est un joueur capable de rentrer en Ligue des champions. Il suffisait de regarder ce qu’il fait en Ligue 1 pour voir que c’est un petit agneau. Il ne peut pas sortir de l’enclos tellement c’est un agneau. On parle de Ligue des champions, pas d’un match contre Clermont. Barcola a le niveau Youth League », a balancé, très énervé, Daniel Riolo à un Jérôme Rothen qui tentait de défendre le jeune joueur parisien.