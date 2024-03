PSG-Barça, ce survivant de la remontada fait profil bas

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain retrouvera une fois de plus le FC Barcelone sur sa route en Ligue des champions. Sept ans après la remontada, Marquinhos ne veut pas trop faire le malin.

C’est le dernier joueur du PSG à avoir vécu en direct la remontada de mars 2017, mais Marquinhos pourrait être titulaire lors de prochaine double confrontation entre le club de la capitale et le Barça lors des quarts de finale de la Ligue des champions. Après le tirage au sort, le défenseur central brésilien a évoqué ces retrouvailles entre deux clubs qui se rencontreront pour la sixième fois lors des douze dernières éditions de la Ligue des champions. Sur le site officiel du Paris Saint-Germain, Marquinhos appelle à la grande prudence au moment où certains supporters des champions de France affichent une énorme confiance à l’idée de croiser Barcelone à ce stade de la compétition. Une euphorie que l'expérimenté défenseur veut tempérer.

Le PSG favori face au Barça, attention danger

Le PSG retrouve le FC Barcelone en quart de finale ! https://t.co/X6IzkoNsjv — Foot01.com (@Foot01_com) March 15, 2024

Pour Marquinhos, le PSG ne doit surtout pas prendre de haut un club comme le Barça. « Le tirage au sort de la Champions League est toujours un moment spécial. Le FC Barcelone est un club historique, une équipe à respecter. C'est un adversaire que l'on a déjà beaucoup affronté par le passé, avec des bons moments et des moments moins bons. On va se préparer de la meilleure façon possible. Je pense qu'il n'y a pas de favori dans cette confrontation. Ça va être important d'étudier notre adversaire pour savoir comment ils jouent, mais on se focalise avant tout sur nous. On a montré notre force et nos valeurs durant ces deux bonnes performances face à la Real Sociedad. Maintenant il faut que l'on continue à travailler, je pense que l'entraîneur va aussi vouloir régler quelques détails qui peuvent faire la différence d'ici là. Il faut continuer, se concentrer sur notre travail et je suis persuadé qu'on peut réaliser de belles choses », a expliqué celui qui a souvent été considéré comme trop fragile depuis cette fameuse remontada de 2017.