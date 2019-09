PSG : Aux abris, Rothen tape très dur sur Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis la fin du marché des transferts, et la certitude que Neymar va jouer cette saison au PSG, Jérôme Rothen demande au joueur de s’exprimer sur sa situation.

Et à moins d’une énorme surprise, le Brésilien ne le fera pas, lui qui se contente de s’entrainer avec le groupe sans faire de vague, et ne cherche pas à désamorcer la tension accumulée pendant ces trois mois du marché des transferts. Un comportement que le consultant de RMC ne comprend pas absolument pas, lui qui voit le fils Neymar suivre les pas de son père avec ce silence qui risque de créer une situation plus que tendue ce samedi au Parc des Princes.

« Si être mal-aimé lui coûte autant que cela, le seul moyen, c’est de parler. Et ceux qui disent que le PSG a été plus grand que lui en ne cédant pas lors du mercato… si le PSG veut se faire respecter, Neymar doit parler avant le match de Strasbourg ! Si cela n’arrive pas, ce sera plus grave que les déclarations de son père en Ecosse. Moi, je n’en ai rien à foutre de son père qui dit encore négocier avec Barcelone… ceci, cela… mais dégage ! Franchement, il vient dans les loges, il boit sa coupe de champagne, il vient voir les matches de son fils et il n’en a rien à carrer du PSG ! On le sait très bien ! Neymar Jr je ne pensais pas qu’il était comme ça. S’il n’y a pas de communication de sa part, il aura la même mentalité que son père. C’est-à-dire qu’il n’en a rien à carrer du PSG », a expliqué un Jérôme Rothen qui a clairement parlé avec ses trippes, lui qui rêve désormais d’une situation apaisée entre le PSG, Neymar et les supporters. Cela n’en prend pas la direction.