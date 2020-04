PSG : Aurier de retour à Paris son projet fou dévoilé

Dans : PSG.

Trois ans après son départ du PSG pour rejoindre Tottenham en échange de 25 ME, Serge Aurier a toujours le club de la capitale dans un coin de sa tête.

Considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs d’Europe au moment de sa signature au Paris Saint-Germain en provenance de Toulouse contre 10 ME en juillet 2015, Serge Aurier n’a jamais réussi à être le joueur incontournable qu’il rêvait de devenir à Paris. Régulièrement critiqué pour son attitude en dehors du terrain et notamment pour la polémique du Périscope, l’international ivoirien est parti du PSG la tête basse, sans s’être véritablement imposé comme un joueur indiscutable. C’est sans doute car Serge Aurier a ce goût d’inachevé en bouche que son incroyable projet est de revenir au PSG afin d’y terminer sa carrière, comme il l’a indiqué au micro de Canal + Sport Afrique.

Aurier veut finir dans son club de cœur

« Si je me vois terminer ma carrière à Paris ? C'est même le projet ! J'aimerais bien finir à Paris. C'est avant tout mon club de cœur. J'ai un sentiment d'inachevé. C'est mon club depuis tout petit, j'allais voir des matchs au Parc. C'était un rêve pour moi de venir à Paris et pour moi, le rêve n'est pas terminé. Si je dois finir ma carrière à Paris, ce sera avec plaisir. J'aurais pu rester toute ma carrière à Paris, ça ne m'aurait pas dérangé » a indiqué Serge Aurier, déterminé à l’idée de revenir au PSG afin de mettre tout le monde d’accord. Et de poursuivre…

« Quand tu joues dans ton club de cœur, tu n'as pas d'envies d'ailleurs ou de regrets. Il y a des joueurs qui ont presque fait toute leur carrière dans ce club parce que c'est de l'amour. Ce n'est pas une question d'argent ou autre. J'ai toute ma famille à Paris, je suis Parisien, je ne peux pas rêver mieux. Après, aujourd'hui, je fais ma petite carrière ailleurs, j'essaye d'être le meilleur un peu partout. Je suis le PSG de loin, mais ça reste mon club et ça ne changera pas ». Un message sans équivoque de la part du défenseur de Tottenham, encore sous contrat avec les Spurs jusqu’en juin 2022 et dont la valeur marchande est aujourd’hui estimée à 20 ME. Reste à voir si du côté de José Mourinho, on s’exprimera en faveur d’un départ de l’Ivoirien dans les prochains mois alors que ce dernier a massivement été utilisé par le technicien portugais depuis le début de la saison en Premier League (24 matchs).