PSG ‍: Arsenal s'invite à la table de Mbappé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'avenir de Kylian Mbappé n'a pas fini de faire parler. Le champion du monde 2018 sera en fin de contrat en juin 2024 avec le PSG et ne compte pas prolonger avec le club de la capitale.

Le PSG espère bien activer le mouvement dans les prochaines heures sur le marché des transferts. Le club de la capitale a pas mal de chantiers à régler, à commencer par celui de son entraineur. Les champions de France vont également devoir gérer le dossier Kylian Mbappé. Car ce dernier ne semble pas enclin à vouloir prolonger son bail dans la capitale. Et le PSG ne veut rien entendre : soit Mbappé finit par prolonger, soit il sera vendu cet été. Le Real Madrid rode toujours autour du joueur de 24 ans et pourrait bien finir par rafler la mise dès cet été, même si le plan initial est d'attendre l'été 2024. Si les Merengue sont les grands favoris pour accueillir Kylian Mbappé, quelques clubs de Premier League voudraient aussi jouer les trouble-fêtes.

Mbappé vers une destination imprévue au mercato ?

Ces derniers jours, la presse anglaise faisait état d'une offre possible de 300 millions d'euros de Liverpool pour Kylian Mbappé. Mais les Reds ne sont pas les seuls en Angleterre à vouloir tenter le gros coup Mbappé. Selon les informations de Football Transfers, Arsenal voudrait aussi tenter sa chance si le Français n'arrivait pas à se mètre d'accord avec le Real Madrid à l'été 2024. Il se dit que les Gunners veulent frapper fort et renouer avec leur passé français sur le mercato. Car en plus de Kylian Mbappé, le club londonien veut aussi passer à l'action pour se payer les services d'Aurélien Tchouameni. Le vice-champion du monde ne connaît pas les débuts espérés à Madrid et compte son temps de jeu. Le Real Madrid pourrait se monter vendeur, mais pas à moins de 100 millions d'euros. Si les Gunners auront du mal à boucler les dossiers Mbappé et Tchouameni, cela renforce néanmoins l'idée que les ambitions d'Arsenal sont nettement revues à la hausse, en vue de faire bonne figure en Ligue des champions et de rafler le titre en Premier League.