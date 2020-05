PSG : Areola et Neto, le guerre des goals aura bien lieu

Dans : PSG.

Prêté par le PSG au Real Madrid sans option d’achat, Alphonse Areola sera de retour dans la capitale française à l’issue des compétitions de la saison 2019-2020.

L’international français ne devrait toutefois pas faire de vieux os au sein de son club formateur. Et pour cause, Alphonse Areola n’aspire pas à devenir la doublure de Keylor Navas, à un an de l’Euro qu’il souhaite bien évidemment disputer avec l’Equipe de France. Pour le gardien du PSG, il est absolument nécessaire de trouver un club dans lequel il sera un titulaire indiscutable la saison prochaine. Et à en croire les informations du Mundo Deportivo, c’est à Arsenal que le Français pourrait trouver son bonheur, où Mikel Arteta apprécie grandement son profil.

Loin de faire l’unanimité chez les Gunners, l’Allemand Bernd Leno serait ainsi relégué sur le banc… ou même poussé dehors par la direction d’Arsenal. Une option tout à fait possible d’autant que selon le média catalan, un énorme jeu de chaises musicales attend les gardiens européens lors du prochain mercato. Valence, Séville, l’Atlético de Madrid, le Bétis Séville, le Milan AC, Arsenal, Chelsea ou encore le PSG et l’Ajax pourraient notamment être concernés. Dans son édition du jour, le quotidien catalan dévoile par ailleurs que Paris s’intéresse de près à Neto, sous contrat avec Barcelone jusqu’en 2023, afin de devenir la doublure de Keylor Navas. Car pour rappel, le PSG a d’ores et déjà acté le départ de Sergio Rico, prêté avec option d’achat par le FC Séville mais qui n’a pas convaincu le staff parisien, de Leonardo en passant par Thomas Tuchel. La valse des gardiens promet en tout cas d’être pleine de rebondissements et de surprises lors du prochain mercato.