PSG : Areola au cœur d’un troc XXL au mercato ?

Prêté sans option d’achat au Real Madrid où il est la doublure de Thibaut Courtois, Alphonse Areola va revenir au PSG à l’issue de la saison.

Mais selon toute vraisemblance, le gardien n°3 de l’Equipe de France ne devrait pas faire de vieux os au Paris Saint-Germain. Et pour cause, le club de la capitale compte désormais dans ses rangs un gardien dont le statut de titulaire ne souffre d’aucune contestation avec Keylor Navas et pour Alphonse Areola, il est hors de question de passer une saison de plus à chauffer le banc des remplaçants. Un constat d’autant plus valable depuis le report officiel de l’Euro en 2021, qu’Alphonse Areola compte bien disputer en compagnie des indéboulonnables Hugo Lloris et Steve Mandanda. Le joueur formé au PSG va donc devoir trouver un point de chute où il sera titulaire et dans cette optique, un transfert en Angleterre a récemment été évoqué.

Mais à en croire les informations obtenues par Tuttosport, c’est en Italie que l’actuel gardien du Real Madrid pourrait finalement rebondir. En effet, le Paris Saint-Germain souhaiterait utiliser son gardien de but afin de faciliter la venue d’un certain Gianluigi Donnarumma, que Leonardo aimerait faire venir afin d’être la doublure de Keylor Navas. Un échange d’envergure entre les deux gardiens est à l’étude même s’il ne serait pas illogique que le PSG rajoute une somme d’argent supplémentaire. Si cet échange venait à se concrétiser, cela confirmerait alors que Sergio Rico, actuellement prêté avec option d’achat par le FC Séville au Paris Saint-Germain, ne serait pas conservé par l’état-major parisien. Il faut dire que Leonardo n’a nullement l’intention de payer 10 ME pour Sergio Rico, lequel n’a pas laissé une impression transcendante lorsqu’il a eu l’opportunité de défendre les buts du PSG cette saison en Ligue 1.