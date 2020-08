PSG : Après Messi, ce sera Guardiola et Cristiano Ronaldo !

Dans : PSG.

Grand supporter du Paris Saint-Germain, Fabrice Pancrate rêve d’un mercato fou pour le club de la capitale ! Selon lui, la direction francilienne tentera de réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, sous les ordres de Pep Guardiola.

Trois ans après la signature de Neymar, l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain serait tout simplement incroyable ! Et pourtant, elle ne suffirait pas au bonheur de Fabrice Pancrate. En effet, l’ancien Parisien, certain que l’attaquant du FC Barcelone choisira le champion de France au détriment de Manchester City, a le sentiment que le club de la capitale tentera ensuite d’attirer le buteur de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo ainsi que le manager mancunien Pep Guardiola.

« Au-delà de la ville en elle-même - parce que Manchester c'est moche, il fait gris, il pleut… - il y a plein de paramètres qui me font dire que Messi va aller à Paris. Et Ronaldo va le rejoindre en 2021. Et Guardiola aussi, a prédit Pancrate, interrogé par le quotidien Le Parisien. Je pense que Guardiola et Messi se sont déjà parlé. Guardiola a dû lui dire : "On va faire monter la sauce, genre je te veux à Manchester, mais va à Paris et ne t'inquiète pas l'année prochaine je t'y rejoins". Je le vois comme ça. Et là, le slogan du PSG "Rêvons plus grand", il prend tout son sens! (rires) Ce serait la première équipe au monde à réunir quatre extraterrestres : Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé. Avec un entraîneur de folie. »

Paris, l’idéal pour Messi ?

« Moi j'y crois dur ! (rires) Après, l'intérêt pour le PSG c'est de ne pas trop en parler, de faire la fine bouche, de faire genre "on n'est pas dessus", comme ils avaient fait avec Neymar et Mbappé, a expliqué l’ancien attaquant. Mais même d'un point de vue sportif je ne vois pas Messi aller à Manchester City. Ce n'est pas dans sa philosophie de vie. En plus, il a dû se renseigner avec tous ceux qui y sont passés : Paris, c'est un bon compromis pour lui s'il quitte le Barça. Parce que Paris c'est cosmopolite, vous avez une communauté argentine, des restaurants argentins, des vols quotidiens pour Buenos Aires. Sa famille peut venir comme elle veut. » Bien sûr, ces propos sont à prendre au second degré…