PSG : Le Barça annonce le prix monstrueux de Messi !

Au coeur d’une situation qui promet encore des rebondissements, Lionel Messi a exprimé à ses dirigeants son désir de quitter le FC Barcelone. Mais il ne peut pas le faire.

Cela a été dit et répété par Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi est libre de quitter le Barça quand il le souhaite. Mais pour cela, il fallait activer une clause avant le mois de juin, histoire de laisser ses dirigeants se préparer à ce départ XXL. L’Argentin ne l’a pas fait, et la claque reçue face au Bayern Munich (8-2) a été la goutte d’eau qui a provoqué sa volonté de départ en ce mois d’août. Résultat, officiellement, la Pulga a encore un an de contrat, et se retrouve coincé, au moins autant que son président. En effet, selon l’informateur Gianluca Di Marzio, Bartomeu ne veut absolument pas rester dans l’histoire comme le dirigeant qui a fait partir Lionel Messi. Résultat, sa position est ferme et la seule issue pour un transfert est qu’un club paye le montant de sa clause libératoire, à savoir 700 ME. Malgré le talent de l’Argentin, personne ne mettra un tel montant, surtout après la crise sanitaire et économique de 2020. Ni Manchester City très intéressé par sa venue, ni le PSG, un peu moins en danger sur le plan financier aux yeux de l’UEFA, n'ont les moyens de monter aussi haut.

De quoi empêcher tout mouvement du sextuple Ballon d’Or en septembre ? Non car le clan Messi a de la ressource, et espère faire valoir sa clause de départ en raison des circonstances exceptionnelles de la saison. Pas sûr que cela soit suffisant mais c’est ce que Messi et ses avocats vont demander la semaine prochaine au FC Barcelone, histoire de faire comprendre que l’histoire est terminée et qu’il faut trouver un moyen abordable pour tout le monde de le laisser partir cet été. Reste à savoir si cela ira au bras de fer ou si un terrain d’entente sera trouvé. Pour le moment, avec la décision de boycotter la reprise de l’entrainement du numéro 10 barcelonais, le clan Messi affiche une fermeté à toute épreuve pour cette étiquette à 700 ME disparaitre.