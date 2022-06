PSG : Antero Henrique s'attaque à un énorme chantier

Dans : PSG.

Luis Campos et Antero Henrique ont couché une liste de 11 noms qui devront quitter le PSG cet été. De quoi se constituer une équipe entière, ou presque !

L’arrivée de Luis Campos au PSG, c’est un peu comme un slogan de Steve Jobs : « C’est une révolution, il faut tout changer ! » Dans l’optique d’enfin rapporter la Ligue des Champions à Paris, le nouveau conseiller du football du PSG sait en effet qu’il va falloir remodeler un effectif dans lequel de nombreux joueurs n’ont plus aucun rôle à jouer. Pour faire ce grand ménage, ce sont au moins 11 joueurs qui ne seront pas retenus cet été avec, en plus, quelques surprises possibles !

Un départ ou le loft pour les indésirables

Il va donc falloir être particulièrement attentif pour suivre le mercato parisien cet été ! Toujours sans officialisation de son nouveau coach, le PSG doit travailler en parallèle à l’élaboration de son effectif pour la saison prochaine. Chargé du grand ménage, Antero Henrique a ainsi une liste de 11 noms à qui trouver des portes de sortie. Dans cette liste, des joueurs comme Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Colin Dagba et Keylor Navas ne devraient pas avoir beaucoup de mal à trouver un nouveau club même si certains, comme le portier costaricain, n’ont pas forcément envie de partir. Leandro Paredes est lui déjà en partance pour la Juventus, même si les deux clubs peinent à trouver un accord sur le montant du transfert.

La situation risque cependant d’être plus compliquée pour des profils tels que Mauro Icardi, Layvin Kurzawa ou Ander Herrera. L’Argentin est empêtré dans ses problèmes personnels et on voit mal un club s’intéresser à lui cet été. Concernant Layvin Kurzawa ou Ander Herrera, c’est surtout la volonté de ne pas quitter un juteux contrat qui laisse très peu de marge de manœuvre au PSG. Pour Thilo Kherer et Julian Draxler, qui font également partie de la « liste noire » d’Antero Henrique, la situation est plus floue. Le défenseur allemand est sous contrat jusqu’en juin 2023 et pourrait choisir de quitter le club libre à la fin de son engagement. Son compatriote n’est de son côté pas fermé à un départ, mais là encore, son salaire important est un facteur bloquant. Dans tous les cas, si une situation n’est pas trouvée cet été pour ces joueurs, Luis Campos n’hésitera pas à mettre en place un loft qui risque d’être l’un des mieux garnis de l’histoire du football !

Gestion au cas par cas

En plus de ses indésirables, le PSG restera à l’écoute de toute offre sur d’autres joueurs de l’effectif et pourra prendre des décisions au cas pas cas. Xavi Simmons va par exemple prolonger son contrat au club avant d’être prêté à l’étranger pour s’aguerrir. De bonnes surprises comme cela a été le cas pour Alphonse Areola avec West Ham peuvent également intervenir. Le dossier Presnel Kimpembe est aussi discuté en interne depuis ses récentes déclarations et l'intérêt affiché du Real Madrid.

Reste le dossier le plus épineux actuellement au PSG : celui de Neymar. Les dirigeants parisiens sont prêts à lâcher le Brésilien pour un montant estimé à 50 millions d’euros. Un prix plancher qui ne fait pas oublier le salaire énorme du joueur et qui laisse peu de prétendants sur le marché. Si Neymar reste, il sera très intéressant de voir le traitement qui lui sera réservé dans un PSG ou le « bling-bling, c’est fini » dixit Nasser Al-Khelaïfi… Et dans ce dossier, tous les regards seront inévitablement tournés vers le nouveau coach.