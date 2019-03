PSG : Antero Henrique le bloque, il ne viendra pas renforcer Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Régulièrement ces dernières semaines, le nom d’Arsène Wenger a été associé au Paris Saint-Germain.

L’ancien coach d’Arsenal est très apprécié de l’état-major qatari du club, et il a souvent été question d’une arrivée de l’Alsacien dans un rôle de directeur sportif ou de manager général. Pourtant, le duo composé de Thomas Tuchel et d’Antero Henrique devrait être reconduit l’an prochain. Il est donc improbable que Wenger vienne renforcer le club parisien. Tout sauf une surprise pour Emmanuel Petit, ancien joueur des Gunners qui connaît parfaitement le natif de Strasbourg.

« Si Arsène, ça le botte de venir au Paris Saint-Germain et d’occuper ce lien qui peut y avoir entre le président – Nasser Al Khelaïfi – et Tuchel, pourquoi pas. Mais, j’ai du mal à l’imaginer dans ce rôle-là. Arsène, c’est quelqu’un qui veut avoir carte blanche. Mais en tout cas, il manque quelque chose au Paris Saint-Germain. L’institution doit être respectée davantage. Il faut mettre davantage les joueurs devant leur responsabilité. Quand je vois ce que certains joueurs se permettent, je me dis que le monde du football a bien évolué » a confié un Emmanuel Petit, pour qui un certain manque d’autorité se fait ressentir au PSG ces derniers mois. Visiblement, ce ne sera pas Arsène Wenger qui réglera le problème.