PSG ‍: Al-Khelaifi supporter du Barça, la photo polémique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG et le FC Barcelone vont se retrouver une nouvelle fois en Ligue des champions. Et les supporters du Barça prennent un malin plaisir à rappeler un vieux souvenir à Nasser Al-Khelaifi.

Agé de 50 ans, le président du Qatari n'a pas découvert le football avec le Paris Saint-Germain, dont il est devenu le patron lorsque Qatar Sports Investments a acheté le club de la capitale en 2011. Joueur de tennis, dont il est devenu le président de la fédération du Qatar, puis directeur général d'Al Jazeera Sport, puis de Beinsport, Nasser Al-Khelaifi avait déjà fréquenté quelques stades avant de s'installer durablement dans la corbeille du Parc des Princes, où il sera encore ce mercredi soir au moment du coup d'envoi du quart de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone. Et justement, du côté du Barça, on aime à rappeler qu'avant de débarquer à Paris, le président qatari avait été repéré au Camp Nou, célébrant une victoire des Blaugrana face au Real Madrid.

Quand Nasser al-Khelaïfi exultait de bonheur et applaudissait le 5-0 du Barça face au Real Madrid en 2010 au Camp Nou. 🔙 pic.twitter.com/TitETmZ2Kc — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) April 9, 2024

A quelques heures du choc PSG-Barçelone en Ligue des champions, c'est le quotidien sportif catalan Sports qui ressort de ses archives une photo prise en 2010 (ci-dessus), un an avant le rachat du Paris Saint-Germain par QSI, dans laquelle on voit Nasser Al-Khelaifi debout avec le sourire et applaudissant la victoire du FC Barcelone contre le Real Madrid sur le score très musclé de 5 à 0. Cette photo date du 29 novembre 2010, match de la 13e journée de Liga joué devant 100.000 spectateurs massés au Camp Nou et durant lequel un certain Xavi avait signé un doublé. Évidemment, les socios catalans se font un malin plaisir à ressortir ce document et les supporters français du Barça l'ont aussitôt relayé, histoire de chambrer leurs homologues du Paris Saint-Germain.

Al-Khelaifi et Laporta ne sont pas amis

Pourtant, on ne peut guère reprocher à Nasser Al-Khelaifi d'entretenir une relation amicale avec les différents dirigeants barcelonais qui se sont succédé depuis 2011. Après la remontada, le PSG a fait subir un supplice au Barça en allant chercher Neymar dans un scénario qui a rendu fou les responsables et les fans du club catalan, et l'an passé la venue d'Ousmane Dembélé, là encore en utilisant la clause libératoire de l'attaquant français a remis de l'huile sur le feu. Alors, cette photo est précisément là pour continuer à perpétuer ce qui est devenu un feuilleton européen. Premier épisode de la saison 2024 ce mercredi à partir de 21 heures au Parc des Princes, et cette fois NAK sera bien supporter du Paris Saint-Germain.