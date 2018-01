PSG : Al-Khelaïfi se fâche dans le dossier Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que la presse espagnole s’excite autour d’un possible départ de Neymar en fin de saison.

Les médias pros-madrilènes ne cessent d’annoncer que la star brésilienne du PSG pourrait rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Evidemment, on ne l’entend pas de cette oreille du côté du club de la capitale. L’actuel leader de la L1 n’a aucune intention de se séparer de sa star à 220ME l’été prochain et Nasser Al-Khelaïfi n’a de tout de façon pas envie de négocier quoi que ce soit au sujet de Neymar en juin 2018, affirme Le Parisien.

Le quotidien francilien explique que, « dans l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi, on soutient que le risque de voir Neymar quitter la capitale l’été prochain, un an à peine après son arrivée, est nul ». Les clauses libératoires étant interdites en France, le PSG est tranquille de ce côté-là. Le journal précise qu’aucune clause « sous seing privé » n’a été signé. En résumé, le club qui voudra s’attacher les services de Neymar l’été prochain devra trouver un accord avec Paris. Et on peut faire confiance à l’état-major du PSG pour se montrer inflexible…