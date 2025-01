PSG ‍: Al-Khelaïfi sauve Kolo Muani d'un coup tordu

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples et le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin, le PSG est un acteur majeur du mercato en Italie.

Le mercato hivernal est pour l’instant très excitant au Paris Saint-Germain avec la signature de la star napolitaine Khvicha Kvaratskhelia. Après de longues négociations l’été dernier, un accord a été trouvé en ce mois de janvier pour la signature de l’international géorgien au PSG contre 70 millions d’euros. Dans le même temps, le champion de France en titre a bouclé le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin. Deux opérations majeures en Italie, où le mercato est assez calme pour le moment.

En cette fin de semaine, la Repubblica nous livre d’ailleurs une anecdote inattendue sur l’influence du Paris Saint-Germain sur le mercato des clubs italiens. Le média transalpin explique qu’en marge des négociations pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, le Napoli a fait pression auprès du PSG… afin de retarder l’accord avec la Juventus Turin pour le prêt de Randal Kolo Muani. L’objectif du président napolitain Aurelio de Laurentiis était clair : faire en sorte que l’international français ne soit pas qualifié à temps pour le match de samedi soir entre Naples et la Juventus Turin.

Al-Khelaïfi n'a pas cédé au coup de pression de Naples

Mais la combine n’a pas fonctionné auprès de Nasser Al-Khelaïfi puisque la presse italienne explique que l’excellente relation entre Thiago Motta et son ancien président au PSG a été plus forte que le coup de pression du Napoli. Résultat des courses, le prêt de Kolo Muani à la Juventus a été officialisé dans les temps et la Vieille Dame pourra compter sur l’ancien Parisien pour le match crucial à Naples ce samedi. Une bonne nouvelle pour Thiago Motta, qui attendait un renfort offensif depuis plusieurs semaines dans son effectif et qui se languissait de pouvoir utiliser Randal Kolo Muani.