PSG : Al-Khelaifi proche de craquer, Wenger va remplacer Henrique

Dans : PSG, Ligue 1.

Le mercato d'hiver n'a pas réellement permis au Paris Saint-Germain de se renforcer autant qu'il le souhaitait, mais cela a au moins servi à mettre au grand jour les divergences colossales entre Thomas Tuchel et Antero Henrique. Au point que la cohabitation de l'entraîneur et du directeur sportif du PSG est désormais impossible sur le long terme. Et selon Le Parisien, Nasser Al-Khelaifi n'hésitera pas longtemps à la fin de la saison entre l'Allemand et le Portugais.

Cela tombe bien, un candidat de grande classe est déjà prêt à poser ses valises au Paris SG. « Si les huiles du club finissent la saison, ils savent ou sentent rapidement s’ils sont menacés ou non. C’est aujourd’hui le cas d’Henrique, qui n’a pas convaincu en interne une partie du board moins de deux ans après son arrivée. Le nom de Wenger pour chapeauter toute la structure sportive, en dehors de l’équipe première, revient avec insistance depuis le départ du Français d’Arsenal. Il est toujours sans club ni sélection. L’Alsacien adorerait travailler avec Tuchel et l’Allemand rêve de l’avoir à ses côtés (...) Se séparer du directeur sportif coûterait cher au PSG. Le Portugais a réussi à installer une garde rapprochée impressionnante à ses côtés, une armada jugée protubérante et source d’instabilité dans le processus de décisions, selon ses détracteurs. Mais Paris n’aura peut-être pas le choix : pour rester à Paris, Tuchel aura besoin de garanties. Il a prouvé à Dortmund qu’il pouvait quitter un super club si une partie de la direction s’oppose à lui », explique le quotidien francilien, pour qui les jeux sont désormais faits au Paris Saint-Germain, Arsène Wenger étant le futur directeur sportif du PSG à la place d'Antero Henrique.