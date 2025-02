Donnarumma dans le flou, l’Inter révèle le plan du PSG

Dans : PSG.

Alors que son contrat expire l’année prochaine, Gianluigi Donnarumma n’a pas encore prolongé. Le Paris Saint-Germain a interrompu les discussions à cause des exigences et des mauvaises performances du gardien. L’Inter Milan aurait pu en profiter mais les Nerazzurri voient clair dans le jeu des Parisiens.

Comme Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou encore Vitinha, Gianluigi Donnarumma auraient pu faire partie des joueurs prolongés au Paris Saint-Germain début février. Le gardien sous contrat jusqu’en 2026 avait entamé des discussions avec ses dirigeants. Mais ces derniers, mécontents de ses performances et de ses exigences salariales, ont brutalement interrompu les échanges. L’Italien se retrouve dans une situation inconfortable. Ce qui explique les rumeurs de départ à l’Inter Milan cet été. Mais du côté des Nerazzurri, le directeur sportif Piero Ausilio n’imagine pas le Paris Saint-Germain transférer son portier.

L'Inter n'y croit pas

« Bien sûr que Gigio est un nom intéressant, a avoué le dirigeant italien pour Sport Mediaset. Mais je dois être réaliste : nous avons deux excellents gardiens, Martinez a un long contrat, nous avons une option pour prolonger celui de Sommer. En pensant déjà à 2026… C’est tellement loin. Et je ne pense pas que le PSG le laissera filer. Je reste convaincu que notre effectif est à la hauteur et complet dans tous les secteurs. Pour le reste, je n’aime pas les effectifs trop nombreux, car ils sont difficiles à gérer. Nous avons deux joueurs pour chaque rôle et nous sommes couverts dans tous les secteurs du terrain. »

L’opinion de l’Inter Milan devrait rassurer Gianluigi Donnarumma, impatient de voir ses supérieurs relancer les négociations pour une prolongation. « Il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité est que je suis bien ici. Je me sens apprécié de tous ici, le club a beaucoup d’estime pour moi. Je suis très bien, j’ai maintenant mes repères ici, ma priorité, c’est donc de prolonger », annonçait l’international italien après la victoire face à Manchester City (4-2) en Ligue des Champions le mois dernier.