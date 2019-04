PSG : Al-Khelaïfi l’ignore, Tuchel va péter les plombs à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Longtemps encensé pour ses compétences et son management, Thomas Tuchel n’a plus la même cote de popularité ces derniers jours.

Dans la difficulté, l’entraîneur du Paris Saint-Germain montre un tout autre visage, notamment dans ses sorties médiatiques. On pense évidemment à son improbable interview au micro de Canal+ dimanche soir, après la défaite à Lille (5-1), lorsque le technicien s’en est ouvertement pris à ses supérieurs. Et si l’Allemand avait enfin montré son vrai visage ? C’est effectivement la théorie de Polo Breitner.

« Et s’il claquait la porte comme un incompris ? Il pourrait alors se soustraire à la justice du Parc, l’année prochaine par exemple, a envisagé le spécialiste du foot allemand pour Paris United. Thomas Tuchel est l’environnement autant que le sujet. Il faut comprendre qu’il est à la fois le détail et le tout et que le PSG dont il rêve c’est le sien, pas celui d’un fonds souverain, pas le votre non plus, pas le mien, pas celui de la roture sarkozienne. Si ceux qui ont voulu le faire venir ne l’ont pas compris, c’est qu’ils ont commis une grossière erreur d’appréciation. »

Tuchel, ça va mal finir

« Donc, je lui lance les clés du camion, je lui donne le pouvoir sans hésiter et je serais toujours derrière lui parce que c’est ce qu’il veut pour m’assurer la réussite. Mais je sais – parce que je l’ai vu à chaque fois – que tôt ou tard cela finira mal parce que Tuchel ne sait pas partir sereinement, il devient fou s’il ne peut atteindre ses objectifs et s’estime trahi », a prévenu Polo Breitner, qui s’attend à ce que Tuchel se comporte « en tyran et en despote ». Ce qui risque d'agacer les Qataris...