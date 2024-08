PSG ‍: Al-Khelaifi fait entrer 20ME dans les caisses d'un seul coup

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain n'a pas encore fait des folies au mercato, et mieux encore, le club de la capitale pourrait réaliser quelques belles ventes d'ici à la fin août. Notamment celle de Carlos Soler dont Luis Enrique ne veut plus.

A trois ans de la fin de son actuel contrat avec le PSG, Carlos Soler a parfaitement compris que les champions de France ne comptaient plus sur lui, et qu'il était donc temps de trouver un autre club. A 27 ans, le milieu de terrain, formé à Valence, serait bien rentré à la maison, mais le problème, c'est que son salaire parisien n'est pas aux normes du club espagnol.

Mais, l'avenir de Carlos Soler pourrait bien se déplacer vers l'Angleterre et plus précisément vers Londres. Ce lundi, L'Equipe confirme que l'intérêt de West Ham pour le joueur espagnol du Paris Saint-Germain se précise de plus en plus, alors que Brighton semble avoir finalement décidé de passer à autre chose, après avoir envisagé également de recruter Soler.

Du côté du PSG, on souhaite se séparer définitivement de Carlos Soler et c'est donc un transfert pur et dur qui est envisagé pour le milieu de terrain, et pas un prêt. West Ham a les moyens financiers de s'offrir l'international, et de s'aligner sur le plan salarial. Nos confrères précisent que le Paris Saint-Germain réclame 20 millions d'euros pour son joueur, sachant qu'il avait déboursé 18 millions d'euros pour le faire venir de Valence il y a deux ans. En attendant que cela se décante, Carlos Soler était samedi soir dans les tribunes de Mestalla où il a assisté à la défaite de Valence face au FC Barcelone. Le PSG a désormais moins de deux semaines pour boucler un accord avec West Ham, sous peine de conserver un joueur dont Luis Enrique n'a plus vraiment besoin.