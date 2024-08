PSG ‍: Al-Khelaifi exige ce joueur, Luis Enrique refuse

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La gestion du mercato parisien n'est pas simple, car le président du PSG a des désirs personnels pas toujours partagés par son entraîneur. C'est encore le cas avec Luis Enrique.

La carrière de Xavi Simons est loin d'être un fleuve tranquille, et à moins d'un mois de la fin du mercato, on ne sait pas encore totalement où jouera l'international néerlandais sous contrat avec le Paris Saint-Germain. A en croire L'Equipe, le milieu offensif de 21 ans va continuer une saison de plus avec le RB Leipzig où il a fait de belles choses cette saison. Cependant, tandis que son contrat avec le PSG court jusqu'en 2027, et que le club néerlandais a une clause qui lui permettra de prendre 20% du transfert de Xavi Simons si ce dernier part avant la fin du mercato d'hiver 2025, le joueur n'a pas souhaité venir porter le maillot parisien cette saison. Et une pour une raison assez simple qui a fait monter la pression du côté des champions de France.

Luis Enrique n'est rassurant avec aucun joueur du PSG

Tandis que le Paris Saint-Germain a reçu de belles offres pour le joueur néerlandais, dont une à hauteur de 100 millions d'euros de la part du Bayern Munich, Luis Enrique s'est montré intraitable concernant le temps de jeu qu'il pourrait accorder à Xavi Simons. Ce dernier a en effet souhaité avoir des garanties sur ce sujet, ne voulant pas cirer le banc du PSG, et l'entraîneur parisien a été clair et net, il n'assure rien à personne. Autrement dit, Simons devra faire ses preuves s'il veut devenir un cadre. On l'a constaté l'an dernier avec Kylian Mbappé, Luis Enrique ne se laisse pas dicter ses choix sportifs par son vestiaire. Et notre confrère de L'Equipe confirme que cela a forcément pesé dans le choix final de Xavi Simons de partir une nouvelle fois en prêt en Bundesliga où il sait qu'il a sa place assurée dans le onze de départ. Pourtant, le milieu de terrain est un des chouchous de Nasser Al-Khelaifi avec qui il a une relation privilégiée, au point que ce dernier lui a fait une promesse.

Step by step 🅰️🅰️ “TTP” 👊🏽🦁 pic.twitter.com/gI5HJmM5Vx — Xavi Simons (@xavisimons) July 2, 2024

José Barroso explique en effet que le grand patron du Paris Saint-Germain a fait du dossier Xavi Simons une affaire personnelle. « Le président du PSG s'était personnellement investi pour le faire resigner en 2023 et il lui a toujours dit qu'il pourrait re­venir jouer avec le maillot rouge et bleu quand il le souhaiterait. De son côté, Simons n'exclut pas de le reporter un jour, si les condi­tions sont réunies », explique le journaliste. De quoi laisser la porte ouverte à un retour définitif de Xavi Simons à Paris, même si pour cela il faudra convaincre Luis Enrique de donner quelques assurances au milieu de terrain de Leipzig et des Pays-Bas.