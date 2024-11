PSG ‍: Al-Khelaifi est coupable, pas les joueurs

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Au terme d'une rencontre frustrante, le Paris Saint-Germain est reparti du Bayern Munich avec aucun point. Pour autant, il ne faut pas blâmer les joueurs, mais plutôt le club, selon Sébastien Tarrago.

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique n'y arrive tout simplement pas en Ligue des champions. La marche est-elle trop haute ? L'effectif est-il trop tendre pour se battre avec les plus grosses équipes du continent ? Quoi qu'il en soit, la formation parisienne n'a pas été totalement ridicule sur la pelouse du Bayern Munich. Mais encore une fois, les joueurs offensifs ont manqué d'inventivité et, surtout, de réalisme. Pourtant, les Rouge et Bleu ont eu des occasions de faire jeu égal, voire mieux, avec leur adversaire du soir. L'expulsion d'Ousmane Dembélé (56e) a anéanti toutes les chances de revenir dans la partie. Pour Sébastien Tarrago, journaliste et consultant dans « L'Equipe du Soir », il ne faut pas en vouloir aux joueurs, mais plutôt au club.

Le PSG, premier responsable ?

Pour @starragolequipe, il ne faut pas en vouloir aux joueurs du PSG, mais au club.💥#EDS #BAYPSG pic.twitter.com/iBSoifZCHs — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) November 26, 2024

Malgré la défaite de mardi soir, les joueurs du Paris Saint-Germain peuvent compter sur le soutien de Sébastien Tarrago. A l'issue de la rencontre, ce dernier n'a pas hésité à les défendre, remettant en cause le club plus qu'autre chose. « On ne peut pas être fâché contre les joueurs. Ils ont été à fond. Ils essayent, ils font de leur mieux. On ne peut pas dire qu'ils se cachent et qu'ils ont un mauvais esprit. Ils sont moyens, trop moyens, mais c'est le club le principal responsable », a lâché le journaliste sur La Chaîne L'Equipe. Ce dernier estime que les joueurs ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs qualités et malheureusement leurs défauts. Il faut donc comprendre que l'effectif n'est pas au niveau pour lutter contre les meilleures formations d'Europe.

Défait d'un but à zéro, le Paris Saint-Germain ne compte que 4 points après cinq journées de Ligue des champions. Un faible total qui fait pointer le club à la 26e place avant même les matchs de mercredi soir, un classement virtuel synonyme d'élimination de toutes compétitions européennes. Il reste encore trois matchs pour renverser la vapeur et espérer se qualifier pour les barrages en terminant au-dessus de la 24e place.