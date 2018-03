PSG : Al-Khelaïfi au Brésil pour régler le cas Neymar au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Actuellement au Brésil pour récupérer de sa blessure à la cheville, Neymar est toujours au cœur des rumeurs concernant le mercato.

Régulièrement annoncé en Espagne, le Brésilien sera-t-il toujours un joueur du PSG la saison prochaine ? Sauf tremblement de terre, oui. Mais le président Nasser Al-Khelaïfi veut en avoir le cœur net et c’est pour cette saison qu’il va rendre visite à Neymar au Brésil en ce début de semaine, selon les informations du journal AS. Le patron du PSG serait notamment accompagné par Antero Henrique, directeur sportif du club.

En réalité, ce voyage aurait deux objectifs : prendre des nouvelles sur la santé du joueur, qui sera encore absent plusieurs semaines, et donc faire un point concret sur le mercato. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi veut s’assurer auprès de l’ancien attaquant du Barça qu’il sera toujours un joueur du PSG la saison prochaine. Dans son édition du jour, AS jette le trouble sur l’avenir du joueur en affirmant que « personne au club » n’est capable de savoir si Neymar poursuivra au PSG la saison prochaine. Par ailleurs, l’état-major du club parisien souhaite connaître les attentes du joueur avant d’entamer les grandes manœuvres du mercato estival. Cela ne fait aucun doute, le patron à Paris, c’est Neymar…