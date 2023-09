PSG ‍: Al-Khelaifi a menti, le Parc est sauvé ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG au Stade de France, ce n'est pas pour tout de suite. Nasser Al-Khelaïfi n'a pas mené ses menaces à exécution et ne compte pas zapper le Parc des Princes malgré ses désaccords avec la Mairie de Paris.

Le PSG a fait sa révolution cet été, provoquant le départ de nombreuses stars internationales pour tenter d’aller chercher le titre européen avec une équipe plus complète et même clairement plus « française ». D’autres changements majeurs ont eu lieu, comme le fait d’avoir déménagé le centre d’entrainement au complexe bien plus spacieux et moderne de Poissy, abandonnant le célèbre Camp des Loges de Saint-Germain-en-Laye. En ce qui concerne le Parc des Princes, le PSG y est bien ancré et il s’agit d’un stade auquel les supporters tiennent énormément. Néanmoins, il y a un problème majeur qui dérange les propriétaires du Paris SG : la capacité du stade. La structure si unique du stade de la Porte d’Auteuil empêche son agrandissement à moins d'un énorme investissement et représente un véritable manque à gagner aux yeux du Qatar.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Nasser Al-Khelaïfi sonne régulièrement le signal d’alarme à ce sujet, étant prêt à aller au bras de fer avec Anne Hidalgo pour pouvoir pousser les murs. Les menaces font partie de l’attirail pour essayer d’effrayer la Mairie de Paris et provoquer notamment l’ouverture de négociations pour la vente du Parc des Princes à QSI. Récemment, le président du PSG a menacé de rejoindre l’appel d’offres pour être le club résident du Stade de France, situé à Saint-Denis, et qui possède une capacité de 80.000 places. Mais depuis, quelques mois se sont écoulés et rien n’a bougé, ce qui n’étonne pas Dominique Sévérac.

Une grossière manoeuvre signée Al-Khelaïfi

Le journaliste du Parisien a balayé d’un revers de manche la possibilité de voir le club de la capitale quitter le Parc des Princes pour le Stade de France. Ce n’était qu’un coup de bluff qui n’a pas franchement marché. « Le PSG n'a jamais voulu racheter le stade de France, c'était une grossière manœuvre pour embêter la mairie de Paris. Le projet d'agrandissement du Parc est au point mort. La construction d'un nouveau stade est à oublier: ça prend entre dix et vingt ans et personne n'a envie d'attendre tout ce temps », a résumé le journaliste du Parisien, pour qui le PSG se casse totalement les dents sur ce point tout de même important, tant Nasser Al-Khelaïfi estime qu’il freine la progression mercantile du club de la capitale.