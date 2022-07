PSG : Al-Khelaifi a menti, LA signature bling-bling arrive

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Campos a pris les commandes du mercato et malgré les présences de Neymar, Mbappé et Messi, il envisage de faire venir trois attaquants, dont Robert Lewandowski !

Le PSG devenu raisonnable sur le marché des transferts avec sa nouvelle politique anti bling-bling ? Jamais de la vie pour Nasser Al-Khelaifi, qui a déjà lâché 40 millions d’euros pour faire venir Vitinha du FC Porto. La recrue du milieu de terrain n’est visiblement qu’un échauffement avant la suite qui pourrait s’annoncer encore plus folle que prévue en attaque. Le Parisien révèle que les dirigeants franciliens rêvent d’un incroyable trio de recrues devant, pour compléter une escouade où figurent déjà Mbappé, Neymar et Messi. Et tant pis pour la bousculade en attaque, la bagarre sera sérieuse pour avoir sa place.

Le journal francilien annonce que Luis Campos travaille à bloc sur trois pistes. La première est le plus prestigieuse et mène à Robert Lewandowski. A un an de la fin de son contrat, le Polonais entend bien quitter le Bayern Munich. Il a une large préférence pour le FC Barcelone, au point d’avoir laissé sa famille en Espagne pendant qu’il faisait sa rentrée avec le club bavarois. Mais les déboires financiers du club catalan sont bien connus, et l’offre n’atteint pas les 50 millions d’euros demandés par le multiple champion d’Allemagne. Une impasse qui pourrait être rédhibitoire et permettre à Pini Zahavi, qui s’occupe des intérêts de Lewandowski, d’ouvrir la porte du Paris SG. Luis Campos estime que le Polonais pourrait faire très mal en étant associé à Kylian Mbappé, avec une complémentarité et un soulagement pour le Français, qui ne sera pas forcément enclin à prendre la place de numéro 9 dans ce cas.

Etikite doublure de Mbappé, il en rêve

Un dossier Lewandowski qui pourrait donc trainer encore un peu, mais dans lequel le Paris SG a très bon espoir. Et malgré le prestige que peut représenter un tel recrutement, Luis Campos n’a aucune intention de s’arrêter là. En effet, le rapprochement avec Hugo Ekitike est concret, et devrait déboucher sur un transfert. Le joueur du Stade de Reims a refusé Newcastle car il rêve du PSG, et il est prêt à accepter d’être la doublure de Mbappé si cela lui permet de rejoindre le club de la capitale. Et ce n’est pas fini ! Car même si ce dossier est long à finaliser, Gianluca Scamacca est toujours considéré comme un joueur amené à signer à Paris.

Le jeune italien prendrait alors le rôle de doublure de Lewandowski, pour remodeler complètement l’attaque parisienne. De quoi tout de même poser des questions sur l’utilisation de chacun, et notamment la place que pourraient avoir Neymar et Messi. Difficile d’imaginer Mbappé, Neymar, Lewandowski et Messi être alignés ensemble, même si ce pourrait bien être le problème de riches auquel sera confronté Christophe Galtier dans quelques semaines. Cela si le plan de Luis Campos pour le PSG se déroule selon son plan.