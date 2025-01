PSG ‍: Adieu Skriniar, son avion a quitté Paris ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier Milan Skriniar s'accélère subitement puisque le défenseur, qui n'est pas dans le groupe du PSG contre Manchester City, s'est envolé à 11h15 vers la Turquie.

Tandis que ses coéquipiers parisiens finalisaient la préparation du match de Ligue des champions ce mercredi soir contre l'équipe de Pep Guardiola, Milan Skriniar était lui en partance. Selon différents médias turcs, l'ancien joueur de l'Inter a embarqué vers 11h heures au Bourget à bord d'un avion privé attendu en début d'après-midi à Istanbul. Yagiz Sabuncuoglu, célèbre journaliste sportif suivi par 1,6 million de followers sur X, confirme la nouvelle et précise même que le défenseur central international slovaque passera sa visite médicale à 15h30 avant de s'engager avec Fenerbahçe, le club dirigé par José Mourinho qui affrontera l'Olympique Lyonnais jeudi soir en Europa League. Milan Skriniar, qui ne pourra évidemment pas jouer cette rencontre, pourrait être officiellement présenté avant la rencontre face à l'OL.

Skriniar en Turquie, l'affaire va vite se régler

ÖZEL | Fenerbahçe, Milan Škriniar ile anlaşmaya vardı! Oyuncu bugün 15.30'ta sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 22, 2025

Yagiz Sabuncuoglu, qui travaille pour Sportsdigitale.com, ne précise pas les conditions de l'opération, mais Fabrizio Romano, qui confirme cette information, le fait. En effet, le journaliste italien confirme qu'il s'agit bien d'un transfert définitif et non d'un prêt. « Fenerbahçe a trouvé un accord de principe pour le recrutement de Milan Skriniar et a remporté la course contre plus de 3 clubs ! Accord verbal pour signer le joueur sur un contrat permanent, et non un prêt comme le proposent d'autres clubs », précise notre confrère au sujet d'un joueur qui était éblouissant à l'Inter, mais n'a rien montré au PSG.

Pour le Paris Saint-Germain, bloqué par les prêts dans le dossier Randal Kolo Muani, il était impossible d'envisager de prêter Milan Skriniar, et on commençait à sérieusement douter du départ du joueur arrivé libre au mercato 2023, dont le salaire au PSG est colossal. Luis Enrique, qui avait poussé Skriniar sur la touche, a visiblement eu encore une fois gain de cause. L'entraîneur parisien peut désormais se pencher sur la possible signature d'un nouveau défenseur d'ici au 3 février prochain, Luis Campos ayant déjà avancé sur ce dossier sans même attendre la confirmation du départ de Milan Skriniar.