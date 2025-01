Skriniar viré, le PSG a quatre pistes

Dans : PSG.

Désireux de se séparer au plus vite de Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain travaille déjà activement au recrutement de son remplaçant. Quatre joueurs ont les faveurs de la direction, laquelle veut accélérer pour conclure ce dossier.

La situation autour de Milan Skriniar est particulièrement délicate. Arrivé libre de tout contrat à l’été 2023, le défenseur slovaque n’a jamais réussi à s’imposer dans la formation de Luis Enrique. Son jeu de passes et sa vision jugés trop faibles par l'entraineur du PSG l’ont progressivement mis sur un banc qu’il ne quitte plus. Son faible temps de jeu a d’ailleurs généré des tensions entre le coach et Luis Campos, lesquels sont désormais d’accord sur le fait qu’il faut rapidement recruter un nouveau défenseur central. En parallèle des négociations pour organiser le départ de Milan Skriniar, la direction parisienne s’active sur plusieurs cibles ambitieuses.

L’éventualité d’un départ de Milan Skriniar n'est plus un secret : l’international slovaque n’a plus aucun avenir à Paris et doit dorénavant choisir sa destination. La Serie A est sur le coup, avec des clubs comme la Juventus et le Napoli, indique PSGInside_Actus. Le compte X va même plus loin en donnant le nom des quatre dossiers sur lesquels le club de la capitale travaille dans l’optique de remplacer Skriniar. Plusieurs noms ne sont pas inconnus des supporters parisiens.

Car les défenseurs en question sont Gonçalo Inacio, Tomas Araujo et Antonio Silva, les trois défenseurs centraux qui ont la cote au Portugal. Un quatrième joueur, en la personne d’Edmond Tapsoba, a, lui aussi, les faveurs de la direction parisienne. Luis Campos espère pouvoir rapidement boucler le départ de Milan Skriniar afin d’accélérer sur l’un de ces quatre dossiers. Attention toutefois, car la concurrence sera rude pour le club de la capitale, même si Paris a forcément des finances qui lui permettent de souvent frapper fort.