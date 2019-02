PSG : Acosta n’a pas signé au mercato, l’étrange explication

Dans : PSG, Mercato.

Traverser l’Atlantique pour rien, c’est fait pour Luciano Acosta. Le milieu de poche de DC United a quitté Washington dans la nuit de mercredi à jeudi pour atterrir à Paris avec la perspective de signer au PSG pour remplacer Neymar. L’offre est alléchante et elle convenait bien évidemment à l’Argentin, qui se mettait à son avantage ces dernières saisons en Major League Soccer, mais ne pensait pas pouvoir viser si haut. L’accord était proche, ce qui a permis à la formation américaine de le libérer pour qu’il passe sa visite médicale, ce que le joueur a fait dans le milieu de journée dans la capitale française. Et ensuite, plus rien !

De nombreuses sources assurent que Thomas Tuchel n’était pas convaincu par ce profil validé par Antero Henrique, et y a donc mis son véto. Pour L’Equipe, il s’agissait en fait d’un simple échec dans la finalisation des négociations. L’accord avait en effet été trouvé pour un transfert à 6 ME avec 3 ME de bonus éventuels, pour un montant total de 9 ME. Mais dans la journée, DC United a demandé un très gros bonus sur une éventuelle revente du joueur, si jamais celui-ci venait à exploser à Paris. Une requête qui n’a pas trouvé d’écho à Paris, provoquant l’annulation de ce transfert. Un prétexte étonnant, surtout si proche de la ligne de but, alors que le PSG et la franchise de Washington étaient d’accord sur les grandes lignes.