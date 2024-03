PSG ‍: Achraf Hakimi refuse de prolonger

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A deux ans de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi est un cadre de Luis Enrique. Son avenir au PSG est flou.

L'entraîneur espagnol des champions de France n'a jamais caché le fait qu'il accordait toute sa confiance au défenseur international marocain, même si Achraf Hakimi a connu un gros coup de moins bien au retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour Luis Enrique, le joueur formé au Real Madrid est une pièce maîtresse de son effectif, et il est évident que les dirigeants parisiens doivent non seulement refuser toutes les offres qui arriveraient pour Hakimi au prochain mercato, mais également tout faire pour le prolonger au-delà de 2026. Arrivé de l'Inter en 2021 en échange d'un chèque de 68 millions d'euros, le défenseur aurait déjà reçu une offre de la part de Nasser Al-Khelaifi affirme la presse espagnole, qui ne voit pas Achraf Hakimi suivre Kylian Mbappé à Madrid cet été. Mais sa réponse aurait de quoi inquiéter la direction du PSG.

Hakimi prêt à partir libre du PSG en 2026

Antonio Gonzalez Gallardo, journaliste pour Planeta Real Madrid, explique ce dimanche que non seulement le défenseur marocain du Paris Saint-Germain refuse de prolonger avec les champions de France, mais qu'en plus, il sait précisément ce qu'il veut faire une fois qu'il pourra quitter le club de Ligue 1. « Achraf est conscient que son séjour à Paris est limité, et il n'a pas l'intention de prolonger son séjour au PSG au-delà de juin 2026. Il aura alors 27 ans et il sera au sommet de sa carrière sportive, avec encore six ou sept saisons au plus haut niveau. Il souhaite revenir à Madrid, il retrouvera son grand ami Kylian Mbappé, qui arrivera, lui, cet été à Concha Espina (Ndlr : nom de la rue où est construit le stade Santiago-Bernabeu) », explique le journaliste espagnol, qui pense que l'international marocain pourrait imiter Kylian Mbappé et lui aussi patienter pour avoir un bon de sortie pour zéro euro dans deux ans.

Cependant, ce scénario semble compliqué à envisager dans la mesure où Nasser Al-Khelaifi n'acceptera pas d'Achraf Hakimi ce qu'il a finalement fait avec Kylian Mbappé. Jusqu'au bout, le président qatari du PSG a espéré pouvoir faire changer d'avis l'attaquant français, sans y parvenir. Mais il a également été capable de virer sans ménagement Neymar l'été dernier, estimant ne plus avoir besoin du joueur brésilien. Et le message passé par NAK est clair, désormais les stars ne feront plus la loi. Autrement dit, s'il refuse réellement de prolonger à Paris, Achraf Hakimi pourrait se voir montrer la porte en 2025, et pas gratuitement.