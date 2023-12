PSG ‍: A fond sur Mbappé, le Real efface son communiqué

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En réaction à de nouvelles rumeurs sur Kylian Mbappé, le Real Madrid avait publié un communiqué officiel afin de rassurer le Paris Saint-Germain. Mais près d’un mois plus tard, l’annonce du club madrilène a subitement disparu de son site officiel, au moment où l’attaquant français sera bientôt libre de négocier avec ses courtisans.

A l’approche du mercato hivernal, le feuilleton Kylian Mbappé sera bientôt alimenté par de nouveaux bruits de couloir plus ou moins crédibles. Comme ceux datant du mois dernier. Dans la presse espagnole, encore et toujours, on parlait de nouveau d’un accord entre l’attaquant du Paris Saint-Germain et le Real Madrid en vue d’une arrivée libre l’été prochain. Sans surprise, ces rumeurs agacent la direction francilienne que l’on dit prête à dénoncer la Maison Blanche auprès de la FIFA pour avoir négocié avec le Français dans son dos. Cette possible poursuite explique peut-être pourquoi le Real Madrid s’était empressé démentir.

« Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C.F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG », assurait le club dirigé par Florentino Pérez en novembre dernier. Seulement voilà, près d’un mois plus tard, ce communiqué officiel a subitement disparu du site officiel des Merengue et de la toile.

Le Real devrait passer aux choses sérieuses

Cette suppression aurait pu passer inaperçue. Mais ce genre de détail n’échappe jamais à nos confrères espagnols. Reste à connaître la raison. Plusieurs interprétations sont possibles, à commencer par la théorie selon laquelle le Real Madrid se prépare à entamer des discussions concrètes avec Kylian Mbappé. Rappelons que le Parisien, dont le contrat expire l’été prochain, sera libre de négocier avec les clubs de son choix à partir du mois de janvier. La Maison Blanche n’aura plus à craindre la moindre contre-attaque du Paris Saint-Germain.