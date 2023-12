PSG ‍: 90ME, Kolo Muani avoue craquer sous la pression

Dans : PSG.

Recruté contre 90 millions d'euros, bonus compris par le Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani a changé de dimension cet été. L'attaquant est conscient de la pression liée à son transfert.

Auteur de 23 buts inscrits et de 14 passes décisives délivrées la saison passée, Randal Kolo Muani a été l'un des joueurs les plus décisifs en Europe, sous les couleurs de Francfort. Finaliste de la Coupe du monde 2022 avec l'équipe de France, le natif de Bondy a connu une ascension fulgurante jusqu'à son transfert au PSG. Un transfert qui fait beaucoup parler, notamment à cause de la somme très élevée déboursée par les Parisiens, mais aussi car Kolo Muani a pour le moment du mal à justifier ce montant faramineux. Avec 4 buts marqués en 13 matchs disputés avec le club de la capitale, le joueur de 24 ans est encore loin d'évoluer à son meilleur niveau. Toutefois, le buteur de Paris est conscient qu'il doit faire mieux et sait que la pression sur ses épaules est énorme.

Un transfert difficile à digérer pour Kolo Muani

"On attend plus de moi, surtout avec le prix. Donc ce sera à moi de mettre les bouchées doubles."



Randal Kolo Muani sur le niveau d'exigence au PSG @YassinNfaoui @BastienAL pic.twitter.com/NPwJwYRpgw — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 3, 2023

« Je sais que je ne fais pas de bons matches. J'ai pris sur moi et je continue à travailler. On attend plus de moi, surtout avec le prix. Donc, ce sera à moi de mettre les bouchées doubles. C'est vrai que quand on arrive dans un club comme le PSG, je pense qu'il y a des exigences qui nous attendent. Donc c'est à nous de répondre présent et de s'adapter très rapidement, on est des professionnels quand même. Ça a vraiment chamboulé ma tête on va dire. J'étais un peu ailleurs. Et le fait que je sois arrivé au PSG un peu au dernier moment, le temps que je redescende, ça a pris du temps on va dire » a avoué l'ancien joueur du FC Nantes dans un entretien réalisé avec Téléfoot. Randal Kolo Muani est lucide sur ses prestations et sait qu'il est capable de faire mieux et de justifier l'investissement du PSG sur lui.