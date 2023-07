PSG ‍: 50ME pour que Dembélé remplace Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé n'a pas encore quitté le PSG, mais les dirigeants franciliens veulent prendre un peu d'avance si ce transfert se faisait rapidement. C'est au Barça que Paris pourrait piocher en levant la clause libératoire d'Ousmane Dembélé.

Du haut de ses 26 ans, Ousmane Dembélé a souvent vu son nom être cité du côté du Paris Saint-Germain. Mais, c'est au FC Barcelone que l’attaquant formé au Stade Rennais a posé ses valises depuis 2017 et un incroyable transfert à 135 millions d’euros en provenance de Dortmund. Depuis des mois, on évoque la prolongation de contrat de Dembélé en Catalogne, mais si l’on en croit les révélations de Foot Mercato, ce mercato 2023 pourrait être le bon pour voir Dembélé revenir en Ligue 1 et plus précisément au PSG. Dans l’hypothèse d'un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid ou ailleurs cet été, les dirigeants parisiens seraient prêts à payer les 50 millions d’euros de la clause libératoire du champion du monde 2018.

Le PSG prêt à bondir sur Ousmane Dembélé

Consulté sur cette possibilité, Luis Enrique, le nouvel entraîneur du PSG, aurait validé cette piste qui avait déjà été évoquée l'an dernier, sans que cela se concrétise. Selon le site spécialisé, tout pourrait s'accélérer car la clause libératoire à 50 millions d'euros s'achève à la fin du mois de juillet. Quasiment en même temps que l'ultimatum fixé par Nasser Al-Khelaifi à Kylian Mbappé afin qu'il prolonge son contrat avec Paris ou qu'il file au Real Madrid, le Qatar refusant de laisser partir le numéro 1 français gratuitement en 2024. Du côté de Barcelone, où l'on avait l'espoir de parvenir à prolonger Ousmane Dembélé, cette rumeur va évidemment faire très mal. Voir un attaquant partir au PSG tandis que le Real Madrid se renforcera, ça ferait mal au Barça.