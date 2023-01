Dembélé au PSG, le Qatar garde le dossier au chaud

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après plus d'un an de souffrance pour prolonger Ousmane Dembélé, le FC Barcelone va devoir repartir au combat pour le conserver. La faute à son nouveau contrat et à une clause libératoire très accessible, notamment pour les finances du PSG.

Titulaire au sein de l'Equipe de France vice-championne du monde au Qatar, Ousmane Dembélé confirme mois après mois avoir retrouvé son meilleur niveau. Cela se voit bien plus au Barça où il est l'un des tauliers offensifs du club. Cette saison, il en est à 5 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues sans oublier ses nombreux dribbles déroutants. S'il avait eu du mal à digérer son transfert en Catalogne les premières années, c'est désormais un cadre confirmé de Xavi. De quoi en faire un joyau pour les Blaugranas et donc une cible de choix pour les autres grands clubs étrangers comme le PSG.

Dembélé pour 50 millions, le PSG dit oui

Le club parisien a déjà mis une pression intense sur les Catalans la saison passée alors que Dembélé arrivait en fin de contrat. Finalement, malgré les problèmes financiers des Blaugranas, le Français avait prolongé pour deux années supplémentaires. Toutefois, cela reste bien faible pour laisser tranquille le Barça et ce n'est rien en comparaison avec la clause libératoire. Selon les médias catalans, elle est largement à la portée des bourses parisiennes.

🚨 Unless something drastic changes, either Ousmane Dembélé or Raphinha will leave Barcelona this summer. 👋



One will leave and the other will stay.



(Source: as) pic.twitter.com/rR40pY6wS2 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 28, 2022

Dans son ancien contrat de cinq ans, Dembélé était protégé par une clause à 400 millions d'euros. Désormais, celle-ci est fixée à 100 millions d'euros et même à 50 millions dès la deuxième année de contrat, soit après juin prochain. Une somme que le PSG est prêt à mettre pour un joueur qui lui fait envie depuis quelques temps, sans se mettre en difficulté vis-à-vis du fair-play financier au passage. On peut comprendre que la panique agite la Catalogne avec ce scénario à la Neymar en 2017, mais beaucoup moins rémunérateur. Les six prochains mois seront capitaux pour le Barça dans le dossier, reste à savoir si Dembélé voudra prolonger de nouveau ou rejoindre plutôt Lionel Messi et son pote en sélection Kylian Mbappé.