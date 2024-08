PSG ‍: 40ME pour Willian Pacho, c'est signé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A la surprise générale, le Paris Saint-Germain a bouclé en toute discrétion la signature d'un défenseur central en la personne de Willian Pacho, qui évolue à Francfort.

Evoqué il y a quelques heures par la presse allemande, l'intérêt du PSG pour Willian Pacho, le défenseur international équatorien, était visiblement à un stade plus avancé que nos confrères le pensaient. Si Luis Campos avait fait de Leny Yoro la priorité numéro 1 pour venir renforcer le secteur défensif de l'équipe de Luis Enrique, le départ de ce dernier pour Manchester United a accéléré les négociations avec Francfort pour obtenir un accord rapide. L'Equipe et RMC confirment que le Paris Saint-Germain et le club de Bundesliga ont trouvé un accord pour un montant proche de 40 millions d'euros, et que Willian Pacho avait lui déjà négocié les termes du contrat de cinq ans qui l'attend au PSG.

Le dossier est tellement avancé qu'il se pourrait bien que la signature du défenseur de 22 ans soit officialisé avant celle de Joao Neves à en croire plusieurs sources. Une fois les modalités de paiement des 40 millions d'euros réglés, ce qui est en cours, Willian Pacho est attendu dans la capitale française afin de passer sa visite médicale. Le Parisien explique que Luis Enrique a d'ores et déjà validé le profil de l'international équatorien et qu'il avait effectivement demandé à Luis Campos de lui dénicher un défenseur central gaucher, alors qu'à la base le dirigeant portugais était plutôt en quête d'un droitier. Avec Pacho, l'entraîneur du Paris Saint-Germain va donc voir une de ses exigences être respectée par les dirigeants du PSG. Longtemps à l'arrêt, le mercato des champions de France semble désormais subitement s'accélérer.