PSG ‍: 35 ME pour Araujo, ça ne suffira pas

Par Corentin Facy

Dans la dernière ligne droite du mercato, le PSG aimerait profiter du potentiel départ de Milan Skriniar pour recruter un nouveau défenseur central. Dans cette optique, la piste Tomas Araujo est bien avancée.

Après avoir investi 40 ME pour faire venir Willian Pacho au Paris Saint-Germain en provenance de Francfort, le club de la capitale aimerait réaliser un coup similaire dans la dernière ligne droite du mercato mais cette fois avec un défenseur central droitier. L’idée est de doubler le poste de Marquinhos et de préparer la suite du Brésilien à plus long terme. Il y a de longues semaines, le profil de Leny Yoro avait été désigné comme idéal par le PSG, mais l’international espoirs français a fait le choix de Manchester United. Cette recherche a été mise en stand-by durant l'été, le temps de renforcer d'autres postes, mais dans les ultimes heures du mercato, le champion de France en titre aimerait boucler une recrue de choix à ce poste.

Une concurrence anglaise pour Tomas Araujo ?

Le PSG fonce sur le prodige Araujo ! https://t.co/HlJAzxyLcD — Foot01.com (@Foot01_com) August 26, 2024

Le nom de Tomas Araujo revient avec insistance et un transfert à hauteur de 35 ME a été évoqué entre le Paris SG et Benfica Lisbonne. Un prix déjà rondelet pour ce grand espoir du football portugais de 22 ans, mais cela ne suffira peut-être pas pour rafler la mise. Et pour cause, le compte insider PSG Inside Actu dévoile que des clubs de Premier League sont à l’affût et cela est logiquement susceptible de faire grimper les enchères de manière assez importante. « D'autres clubs se positionnent sur Tomas Araujo. Surtout en Angleterre. Le PSG va devoir faire vite » a publié le compte spécialisé dans l’actualité du Paris Saint-Germain, qui estime que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont tout intérêt à agir rapidement s’ils veulent s’offrir le jeune défenseur du Benfica Lisbonne.

Ce dossier dépend néanmoins des potentiels départs de Milan Skriniar et/ou de Danilo Pereira et le PSG n’est donc pas maître des horloges pour boucler aussi vite qu’il le voudrait la venue du natif de Famalicão. Les dirigeants parisiens n’ont plus qu’à espérer qu’un club de Premier League aux poches bien remplies ne vienne pas poser 40 à 50 ME sur Tomas Araujo en panic-buy dans les ultimes jours du mercato, sans quoi l’international espoirs portugais échappera au club de la capitale.