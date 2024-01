PSG ‍: 30 ME, le prix est non négociable pour Ekitike

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, le PSG et Francfort sont en négociations pour le prêt d’Hugo Ekitike. Paris est ouvert au départ de son attaquant mais reste intransigeant sur le montant de l’option d’achat.

Un an et demi après avoir recruté Hugo Ekitike au Stade de Reims pour 35 millions d’euros, le Paris Saint-Germain est ouvert au départ de l’attaquant français de 21 ans à Francfort. Un accord a d’ores et déjà été trouvé entre le club allemand et Hugo Ekitike sur les bases d’un futur contrat. Il faut maintenant que le PSG et Francfort se mettent d’accord et cela n’est pas encore chose faite selon les informations de L’Equipe. En effet, le quotidien national nous apprend que les deux clubs sont sur la même longueur d’onde et se sont entendus sur le principe pour conclure un prêt avec option d’achat d’Hugo Ekitike lors de ce mercato hivernal.

Les conditions de ce prêt et le montant de l’option d’achat font néanmoins l’objet de vives négociations entre les dirigeants des deux clubs. Lors des premières discussions, l’état-major de Francfort a proposé un prêt avec une option d’achat de 20 millions d’euros bonus compris. Une somme qui ne convient pas au PSG, qui n’a pas l’intention de perdre trop d’argent dans le dossier Hugo Ekitike par rapport à la somme investie il y a un an et demi. C’est pourquoi selon Loïc Tanzi, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont envoyé une contre-proposition à Francfort au cours des dernières heures. Celle-ci s’articule autour d’un prêt de six mois avec une option d’achat dont le montant est estimé à 30 millions d’euros. Déterminé à recruter Ekitike, le club allemand pourrait céder et accepter la proposition parisienne même si pour l’instant, le PSG n’a pas reçu la réponse de Francfort. Si un tel deal venait à se conclure, le champion de France en titre s’en réjouirait et verrait l’occasion de limiter la casse financièrement avec un joueur qui n’a jamais réussi à s’imposer dans la capitale.