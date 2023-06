PSG ‍: 23 juillet 2023, la date du tremblement de terre est annoncée

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle en Espagne. Même si le Real Madrid a récemment indiqué que son mercato était terminé, certains pensent tout le contraire...

Kylian Mbappé profite de vacances bien méritées depuis quelques jours. Le joueur du PSG sort d'une saison éreintante et sait que les prochaines semaines le seront tout autant. Surtout que son avenir n'est toujours pas scellé. Car s'il veut aller au bout de son contrat à Paris, soit jusqu'en juin 2024, Mbappé pourrait tout simplement être invité à partir par ses dirigeants. En effet, ces derniers ne veulent pas le laisser partir libre, surtout pour rejoindre le Real Madrid. Le club de la capitale est dos au mur et se doit de trouver une solution. En tout cas, en Espagne, on croit dur comme fer en une arrivée possible de Kylian Mbappé chez les Merengue et ce, dès cet été. Pour Paco Buyo, ancien gardien du Barça, un transfert en juillet est même sur la bonne voie...

Mbappé, il ne veut pas manquer la tournée... du Real

𝐍𝐎𝐔𝐕𝐄𝐀𝐔 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 pour @KMbappe 🔥



⚽ 𝗜𝗹 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗯𝘂𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗶𝘀 𝘀𝘂𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 !



5️⃣6️⃣ matchs

5️⃣4️⃣ buts

4️⃣1️⃣ avec le @PSG_inside ❤️💙

1️⃣3️⃣ avec l'Équipe de France 🇫🇷



Bravo Kylian ! 👏 pic.twitter.com/sjjPeHqD2x — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 19, 2023

Le consultant a donné des informations assez importantes ces dernières heures sur le plateau d'El Chiringuito au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé. D'après lui, le Real Madrid est disposé à lâcher 200 millions d'euros pour convaincre le PSG de lâcher le champion du monde 2018. Une première proposition de 120 millions d'euros serait en préparation pour tâter le terrain auprès du club de la capitale française. Paco Buyo ne croit pas du tout que le Real Madrid ait terminé son mercato et il va même plus loin en précisant que « le transfert de Mbappé au Real Madrid peut être annoncé autour du 23 juillet ». Une date qui correspond au départ en tournée du Real Madrid aux États-Unis. Un événement que Mbappé ne voudrait apparemment pas manquer.

Ce n'est pas la première fois qu'un transfert du Français de 24 ans est annoncé au mois de juillet. Même son de cloche en effet du côté de François Gallardo, autre consultant d'El Chiringuito. La pression monte donc alors que la certitude est bien là de l'autre côté des Pyrénées : impossible de voir la Maison Blanche ne pas compenser le départ de Karim Benzema par la signature d'un attaquant malheur, sans faire offense à Joselu. Le mercato ne fait que commencer et que ce soit à Madrid ou à Paris, il risque d'être très, très long.