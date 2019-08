PSG : 200ME pour Neymar, l'Emir du Qatar est cash !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Déjà trépidant, le feuilleton Neymar a franchi un nouveau palier samedi lorsque Leonardo est venu prévenir la presse que la star brésilienne du Paris Saint-Germain ne serait pas aligné ce dimanche contre Nîmes, et ne le sera pas lors des matches à venir tant que son cas n'aura pas été réglé. Car le directeur sportif du PSG l'a dévoilé, cette fois des négociations sont en cours pour aboutir au départ de Neymar, à priori au FC Barcelone ou au Real Madrid. Quoi qu'il en soit, la possibilité de voir le Brésilien rester au Paris SG existe toujours car du côté de Doha on reste très ferme dans ce dossier.

Selon Le Parisien, l'Emir du Qatar a décidé de ne pas faire de cadeau à Neymar et encore moins aux clubs qui veulent se l'offrir, notamment le Barça. « Vexé par les envies de départ de Neymar, le Qatar, propriétaire du PSG, veut beaucoup d’argent en compensation. Au moins 200ME, histoire de dire qu’il perd un joueur à peu près au prix où il l’a acheté », explique, ce dimanche le quotidien francilien. Un prix que le FC Barcelone ne peut clairement pas payer, le Barça n'ayant pour l'instant proposé que des échanges au Paris Saint-Germain, lequel dit non. Pour le Real Madrid, si les Merengue ont du cash, ils ne pourront pas empiler l'acquisition de Neymar avec celle déjà très coûteuse d'Eden Hazard. Mais Florentino Perez et Zinedine Zidane peuvent eux penser à un deal cash+ joueurs, c'est ce qui semble tenir la corde actuellement.