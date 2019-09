PSG : +2.579%, l'incroyable succès financier du Paris SG !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Sur le plan sportif, le Paris Saint-Germain a collectionné les trophées nationaux depuis que Qatar Sports Investments est arrivé, mais sur le plan européen il en va tout autrement. Alors que le PSG entame ce mercredi une nouvelle campagne de Ligue des champions, ce sera face au Real Madrid dans un Parc des Princes comble, le Paris SG et ses supporters espèrent que cette fois tout cela ne se finira pas avec des larmes. Mais si sur le plan sportif, le PSG sauce Qatar a du mal à s'imposer aux yeux du monde, il en va tout autrement sur le plan commercial. Car depuis 2011, les résultats financiers du club de la capitale sont dans une forme olympique.

Ce mercredi, L'Equipe a fait les comptes et l'on apprend par exemple que les contrats de sponsoring sont passés de 11ME à 295ME entre 2011 et 2019, soit une hausse de 2579% et cela sans compter le fameux contrat avec Qatar Tourisme Authority. 295ME à comparer avec les 637ME du budget annuel du Paris Saint-Germain. Marc Armstrong affirme que les contrats commerciaux représenteront 38% du budget total du PSG, une belle satisfaction pour le directeur du sponsoring du Paris SG. « Le positionnement du club est unique au monde. Avec nos collaborations pionnières, à l’exemple de Jordan, le PSG est devenu la référence en matière de lifestyle. Notre médiatisation est sans commune mesure avec les

marques traditionnelles. Nous avons désormais près de 72 millions de fans sur les médias sociaux, nous sommes présents dans le monde entier », se réjouit Marc Armstrong. Et cela n'est pas fini puisque l'on évoque des prochains accords avec des sociétés liées à la téléphonie et à l'électroménager. Reste désormais à faire bon usage sur le plan sportif de tout cet argent.