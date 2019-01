PSG : 17 buts en 14 matchs, il s'incline devant l'incroyable Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

Auteur de 17 buts en seulement 14 matchs de Ligue 1 cette saison, Kylian Mbappé crève l’écran au Paris Saint-Germain.

Parfois utilisé dans une position axiale, l’international français n’en finit plus de surprendre. Et même ceux qui le connaissent très bien sont encore agréablement surpris, à l’image de Guy Stéphan. Champion du monde au côté du natif de Bondy cet été, l’adjoint de Didier Deschamps a félicité le buteur parisien pour ses performances exceptionnelles. Tout en donnant quelques conseils à Thomas Tuchel sur le positionnement préférentiel de l’attaquant de 20 ans.

« Mbappé, son poste a évolué avec le PSG depuis le début de la saison, il joue de manière plus axiale. Il n’est jamais aussi performant que lorsqu’il a une liberté sur le front de l’attaque. Il est capable de se promener, Il performant quand il a une certaine liberté et complicité avec les joueurs comme Griezmann en sélection et Neymar en club. Il a marqué 17 buts en Ligue 1 avec son club et sans jouer tous les matches. Il marque quasiment plus d’un but par match. Il a toutes les qualités pour réussir dans l’axe mais il faut lui laisser une liberté sur le terrain » a expliqué Guy Stéphan, qui ignore si Kylian Mbappé a les qualités pour s’imposer comme un véritable numéro neuf à l’avenir. Même si cela fait peu de doutes, il faut bien le dire.