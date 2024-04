PSG ‍: 130ME pour le remplaçant de Mbappé, ce super-agent confirme

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le départ de Kylian Mbappé du PSG étant acté, le club de la capitale pourrait avoir trouvé son remplaçant du côté de Naples. Un super-agent révèle que Paris est déjà passé à l'action dans le dossier Osimhen.

Le Paris Saint-Germain va devoir s’activer lors du prochain marché des transferts puisque le départ de Kylian Mbappé va laisser un vide colossal dans le vestiaire. Plusieurs noms ont été cités ces dernières semaines afin de remplacer le meilleur buteur de l’histoire du PSG, et celui de Victor Osimhen en fait parti. L’an passé, l’attaquant de Naples était déjà dans la short-list de Nasser Al-Khelaifi, mais cela ne s'était pas concrétisé, cependant, à en croire Dario Canovi, le super-agent italien, cette année 2024 devrait être la bonne.

Et cela devra même se concrétiser très rapidement puisque le prix du buteur du Napoli va évoluer durant l'été. En effet, en prolongeant jusqu'en 2026 son attaquant vedette le 23 décembre dernier, Aurélio de Laurentiis, qui réclamait verbalement 200 millions d'euros l'été dernier, a cette fois fixé une clause libératoire à 130 millions d'euros. Et pour le PSG, cela ne sera pas un problème comme l'a expliqué l'agent italien, qui a notamment Thiago Motta dans son catalogue.

Osimhen au PSG, c'est le meilleur choix

S'exprimant sur la radio napolitaine Radio Kiss Kiss, Dario Canovi estime que les dirigeants parisiens ont déjà fait leur choix et qu'il est bon. « L’avenir d’Osimhen ? À mon avis, il est probable qu'il jouera pour le PSG la saison prochaine. Ce serait l'achat le plus réussi après les adieux de Mbappé », a confié l'agent italien, qui depuis plusieurs mois affirmait que Kylian Mbappé allait rejoindre le Real Madrid. Cette saison, et même si Naples brille nettement mois en Serie A, l'attaquant international nigérian a tout de même marqué 13 buts (11 en Serie A, 2 en Ligue des champions), et réalisé quatre passes décisives. Au sein d'une attaque du Paris Saint-Germain survitaminée, la signature de Victor Osimhen serait un très gros coup, même si effacer l'efficacité de Kylian Mbappé ne sera pas facile. Mais personne n'est irremplaçable, au PSG comme ailleurs.