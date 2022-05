Pour l'après-Sané, Liverpool vient titiller le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Liverpool a perdu sa finale de Ligue des champions ce samedi soir au Stade de France face au Real Madrid. Sans doute le dernier match de Sadio Mané avec les Reds.

Le Real Madrid a fait jouer son expérience ce samedi soir en finale de la Ligue des champions. Les hommes de Carlo Ancelotti ont marqué sur l'une de leurs seules occasions du match grâce à Vinicius Junior. Le Brésilien a offert le 14ème sacre en C1 de l'histoire du Real Madrid. Du côté de Liverpool, on a logiquement de quoi avoir des regrets. Plus forts dans le jeu et ayant eu les meilleures occasions du match, les hommes de Jürgen Klopp sont tombés sur un énorme Thibaut Courtois. Cette défaite en finale de Ligue des champions de Liverpool est d'autant plus dure qu'elle signifie très probablement la fin de l'aventure pour certains de ses joueurs. Selon les informations de L'Equipe, Sadio Mané prendra la direction du Bayern Munich cet été. Et pour le remplacer, Jürgen Klopp sait déjà qui il veut et le PSG peut trembler.

Liverpool prêt à griller le PSG pour Dembélé ?

Sport annonce que Liverpool est entré en contact avec l'entourage d'Ousmane Dembélé.



Son contrat expire le 30 juin ⏳ pic.twitter.com/KbYs6GisdY — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) May 29, 2022

Jürgen Klopp va devoir trouver du positif pour repartir de l'avant avec son groupe la saison prochaine. Les derniers mois écoulés auront été usants et pleins d'émotions. Les Reds ont remporté les deux coupes nationales mais auront échoué en Ligue des champions et en Premier League. Pour remplacer les partants, Liverpool devra se montrer inventif. En cas de départ de Sadio Mané, Sport indique ces dernières heures que Klopp verrait d'un très bon oeil l'arrivée d'Ousmane Dembélé, qui sera libre dans quelques jours avec le Barça. La polyvalence et le style de jeu du champion du monde plaisent beaucoup à l'entraîneur allemand des Reds. Liverpool n'est cependant pas le seul sur le dossier de Dembélé. Le Catalan a même un pré-accord depuis de nombreux mois avec le PSG et la récente prolongation de contrat de son ami Kylian Mbappé dans la capitale a de quoi le séduire. Petit bémol tout de même, le futur directeur sportif du PSG, Luis Campos, ne serait pas fan de son profil. En cette année de Coupe du monde, Dembouz aura en tout cas l'embarras du choix pour redonner un nouveau souffle à sa carrière. La Premier League et la Ligue 1 sont des options sérieuses.