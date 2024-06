Pour l'après-Mbappé, le PSG fonce à Tottenham

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a besoin d'un joueur majeur sur son aile gauche après le départ de Kylian Mbappé. Luis Campos a décidé de réactiver une ancienne piste, celle qui mène à Heung-Min Son.

Trois ans plus tard, le PSG repart à l’assaut d’une de ses anciennes pistes. A la recherche d’un joueur important pour animer le couloir gauche de son attaque, le PSG a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité, même s’il sera difficile de trouver un accord satisfaisant avec le Napoli et son très gourmand président, qui a tendance à prendre le club français pour une vache à lait. Résultat, comme moyen de pression ou comme solution de repli, les dirigeants parisiens travaillent sur un plan B. Et ce n’est pas n’importe qui puisque le compte PSGInside-Actus affirme que le PSG travaille sur la piste menant à Heung-Min Son. La flèche de Tottenham enchaine les saisons chez les Spurs, où il sent très bien.

Même si, comme tous les joueurs ambitieux, rester à Tottenham signifie souvent faire une carrière sans trophée, ce qui peut peser à force. Le PSG cherchait déjà à faire venir le Sud-Coréen avant de signer Lionel Messi, et son expérience tout comme sa régularité en font une cible très intéressante. Sans compter que, pour ne rien gâcher, il est une véritable star en Asie et peut permettre un important jackpot financier en cas de signature, que ce soit en terme de sponsors, billetterie et merchandising.

Mais c’est bien évidemment au plan sportif que Luis Campos pense en premier, et le PSG est persuadé que l’ailier de 31 ans, qui sort d’une saison un peu plus compliquée au niveau de la forme physique, peut s’offrir une seconde jeunesse à Paris. Pour cela, il faudrait déjà que le dossier menant à Khvicha Kvaratskhelia prenne du plomb dans l’aile, ce qui n’est pour le moment pas le cas. Mais le PSG n’a pas envie de rester le bec dans l’eau pour ce recrutement crucial après le départ de Kylian Mbappé, et le fait de recruter un joueur qui compte près de 700 matchs au plus haut niveau avec une régularité assez incroyable chaque saison, est clairement un objectif pour le PSG pour le courant de l’été.