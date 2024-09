Pour 22ME, le PSG a recruté le meilleur milieu du monde

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

En grande forme depuis l’Euro, Fabian Ruiz s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs à son poste ces derniers mois. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui a besoin de joueurs fiables au milieu de terrain.

L’Espagne a rayonné durant l’Euro, et a brillé à la fois individuellement et collectivement. Plusieurs joueurs se sont révélés, comme Lamine Yamal et Nico Williams, mais d’autres joueurs ont également répondu présent tout au long de la compétition sous les ordres de Luis De La Fuente. C’est notamment le cas de Fabian Ruiz, le milieu du Paris Saint-Germain, qui sortait pourtant d’une saison délicate en club. Impressionnant durant le tournoi en Allemagne, le joueur de 28 ans a été l’un des artisans majeurs du sacre de la Roja (2 buts et 2 passes décisives).

L’ancien de Naples a d’ailleurs été encensé par son sélectionneur à l’issue de la rencontre de Ligue des Nations remportée sur le terrain de la Suisse (1-4) ces dernières heures et au cours de laquelle Ruiz a encore marqué un doublé : «Fabian est le meilleur du monde à son poste. C’est un joueur exceptionnel qui, s’il ne s’appelait pas Fabian, ferait encore plus parler de lui. Mais ceux d’entre nous qui vivent avec lui, qui le voient travailler avec une simplicité fantastique, et un potentiel footballistique si important, savent quelle est sa valeur», a-t-il affirmé après ce large succès en terres helvètes.

Fabian Ruiz, porte bonheur en sélection et en club

Notre Parisien @FabianRP52 a inscrit un doublé avec l'Espagne à l'occasion d'un déplacement en Suisse dans le cadre de la Ligue des Nations de l'UEFA ! 👏 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 9, 2024

Un visage que le PSG n’a pas encore totalement vu depuis son arrivée il y a deux ans. Il faut dire que sa relation avec Luis Enrique s’est dégradée la saison dernière. Cependant, un chiffre illustre l’importance de Fabian Ruiz. Avec l’Espagne, son pays n’a jamais connu la défaite lorsqu’il était sur le terrain (21 victoires et 10 matchs nuls en 31 sélections), et il a été décisif à 8 reprises depuis l’arrivée du sélectionneur sur le banc espagnol (4 buts et 4 passes décisives), n’étant dépassé que par Lamine Yamal.

De plus, que ce soit en club ou en sélection, ses équipes ont remporté 35 des 36 rencontres au cours desquelles il a été buteur depuis le début de sa carrière (1 match nul), étant invaincu lorsque ce cas de figure se présente. Un porte-bonheur qui doit servir à Luis Enrique, qui sera privé de Warren Zaïre-Emery, blessé, pour la prochaine rencontre de Ligue 1 face à Brest. L'occasion pour Fabian Ruiz de confirmer sa très grande forme et de montrer qu’il a également sa place dans le onze de départ d’un club aussi ambitieux que ne l’est le Paris Saint-Germain.