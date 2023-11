Polémique à venir, le PSG fait une erreur suspecte

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Reporté à cause du désistement de l’organisateur en Thaïlande, le Trophée des Champions 2023 devrait finalement se jouer en janvier prochain. Le Paris Saint-Germain se verrait bien affronter Toulouse au Parc des Princes et a même invité ses supporters à créer une alerte billetterie. Mais le club francilien s’est peut-être trop précipité.

On aurait presque tendance à l’oublier, mais le Trophée des Champions 2023 n’a toujours pas été joué. L’opposition entre le Champion de France, à savoir le Paris Saint-Germain, et le vainqueur de la Coupe de France, Toulouse, devait être la première rencontre officielle de la saison. Mais ce rendez-vous initialement prévu le 5 août dernier avait été reporté à cause du désistement de l’organisateur en Thaïlande. Depuis, la Ligue de Football Professionnel s’est lancée à la recherche d’un nouveau lieu pour accueillir le match. De nombreuses pistes à l’étranger ont été citées ces derniers mois.

Le TdC au Parc ? Le PSG dément

On a notamment évoqué le Qatar, l’Arabie Saoudite, le Maroc, les Etats-Unis ou encore la République démocratique du Congo. Mais la dernière tendance situe plutôt le Trophée des Champions en France le 3 janvier. Toulouse a en effet proposé le Stadium pour accueillir cet événement, sans retenir l’attention de la Ligue de Football Professionnel. L’instance dirigée par Vincent Labrune aurait-elle une préférence pour le Parc des Princes ? En effet, le Paris Saint-Germain a brièvement proposé à ses supporters de créer une alerte billetterie pour assister à cette rencontre à domicile.

🚨 Le Trophée des Champions entre le PSG et Toulouse se jouera au Parc des Princes si l’on en croit la billetterie officielle du club ! pic.twitter.com/6XHGzCW8R1 — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) November 30, 2023

« Ne ratez pas le Trophée des Champions au Parc ! », a écrit le club de la capitale, avant de supprimer son annonce. Contactée par le média Canal Supporters, la direction francilienne a démenti l’organisation du match au Parc. L’hypothèse reste d’actualité selon le Paris Saint-Germain. Mais rien n’est décidé à l’heure actuelle. L’annonce rapidement supprimée ne serait qu’un test au niveau de la billetterie. En tout cas, la fausse information a fait réagir de nombreux internautes qui estiment que les Parisiens seraient trop avantagés s’ils disputaient le Trophée des Champions à domicile.