Pogba au PSG, les fans de Man Utd sont violents

Manchester United semble vouloir convaincre Paul Pogba de prolonger son bail à Old Trafford. Mais les supporters des Red Devils ne seront pas chagrinés de voir le Français signer au PSG.

Ole Gunnar Solskjaer l’a confié samedi, après l’officialisation de sa prolongation au poste de manager de Manchester United, il pense pouvoir conserver Paul Pogba dans son effectif la saison prochaine, le coach norvégien n’étant pas loin d’annoncer même une possible prolongation de l’international français. « Des discussions sont en cours entre les représentants de Paul et ceux du club. Tout ce qu'on s'est dit avec Paul, c'est qu'il attendait la saison avec impatience », a notamment expliqué Ole Gunnar Solskjaer. Cependant, tandis que le Paris Saint-Germain est également lancé dans ce dossier, Leonardo ayant le gros avantage d’être proche de Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, du côté des supporters de Manchester United, on ne va pas pleurer si le milieu de terrain tricolore range son casier à Carrington et file au PSG dès cet été moyennant un gros transfert.

Dans ses colonnes, le Manchester Evening News interroge ses lecteurs, fans des Red Devils, sur ce que leurs dirigeants devraient faire dans le dossier Paul Pogba. Et les réponses ne sont pas vraiment en faveur de l’international français. « Je ne vois tout simplement pas l'intérêt de payer 500.000 euros par semaine de salaire pour 5 ou 6 matchs décents par saison. Il danse au milieu de terrain et n'est pas un combattant. Paul Pogba a eu 5 saisons ici et on ne se souviendra jamais de lui comme un grand joueur de United tels que Giggs, Scholes, Cantona, Ronaldo, Keane, Van Nistelrooy - même pas proche (...) Vendez-le, réduisez nos pertes, économisez une fortune sur les salaires et injectez des fonds dans le mercato », explique Temel. Et ce dernier n'est pas le seul à vouloir « sacrifier » Paul Pogba. « Vendez-le, il n'a pas le cœur ou la passion nécessaires pour jouer pour avec United », constate un autre fan mancunien. Et nombreux sont les supporters à faire ce genre de réponses dans le quotidien local de Manchester. Entre la banderole pas vraiment sympathique affichée samedi à Paris, et ces messages dans la presse anglaise, Paul Pogba a l'embarras du choix.